Nächste Top-Zugänge für Delkenheim FVD zieht mit Raffael Grigoryan und Baldassar Nikolic zwei erfahrene Top-Spieler an Land +++ Verstärkung auch im Tor von Philipp Durillo · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Drei weitere Neue für Delkenheim: Baldassar Nikolic (links), Marvin Anastasi (nicht im Bild) und Raffael Grigoryan (2. von rechts) spielen künftig beim FV Delkenheim. – Foto: FVD

Wiesbaden. Der FV Delkenheim sorgt auf dem Transfermarkt weiter für Furore und hat weitere Neuzugänge verkündet, die unter die Kategorie "hochkarätig" bis "vielversprechend" fallen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Künftig könnten die Erbenheimer, die vom SVE zu Delkenheim wechseln, eine ganze Startelf füllen. Denn mit Raffael Grigoryan steht der elfte Spieler fest, der vom SVE gemeinsam mit Spielertrainer Karim El Bakkaoui zum FVD wechselt. Der 30-jährige blickt auf Zeiten in der Ober- und Hessenliga zurück, ist nach Stationen in Niedernhausen, Hoechst und Erbenheim nun in der Kreisoberliga nun sicherlich weiterhin ein Unterschiedsspieler.

Für zusätzliche defensive Stabilität soll Baldassar Nikolic sorgen, der von der SKG 23 an den Wickerbach wechselt. Seinen Wechsel erklärt Nikolic, der selbstständig in der Immobilienbranche tätig ist, so: "Ich bin beruflich momentan sehr eingespannt und weiß, dass sie hier in Delkenheim darauf Rücksicht nehmen. Das wäre aber auch bei den 23ern so gewesen, wo ich schweren Herzens weggegangen bin. Hauptgrund war daher, dass ich gerne mal unter Karim spielen wollte und auch mit Daniel Massfeller eine gute Zeit bei den 23ern hatte", sagt der 25-Jährige, der im Nachwuchs beim SVWW ausgebildet wurde. Delkenheim der Top-Favorit? "Bin vorsichtig"