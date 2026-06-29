 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Nächste Station Trier: Torhüter verlässt Hannover 96

Nach drei Jahren am Maschsee endet das Kapitel Hannover 96 für Leon-Oumar Wechsel. Der 21-jährige Torhüter wechselt fest zu Regionalligist Eintracht Trier und unterschreibt dort einen Zweijahresvertrag.

von red · Heute, 10:41 Uhr · 0 Leser

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Leon-Oumar Wechsel
Leon-Oumar Wechsel

Hannover 96 und Leon-Oumar Wechsel gehen künftig getrennte Wege. Der Torhüter schließt sich zur neuen Saison Eintracht Trier an und setzt seine Laufbahn beim Regionalligisten fort.

Wechsel war im Sommer 2023 vom SV Rödinghausen nach Hannover gekommen. Neben dem regelmäßigen Training mit der Lizenzmannschaft sammelte der Schlussmann Spielpraxis zunächst in der U19 und später in der U23.

In der Drittligasaison 2024/25 stand der 21-Jährige elfmal für die zweite Mannschaft der Roten zwischen den Pfosten. Um weitere Einsatzminuten im Herrenbereich zu sammeln, folgten anschließend zwei Leihstationen: Zunächst lief Wechsel für den polnischen Zweitligisten GKS Tychy auf, ehe er im Januar 2026 zum SSV Jahn Regensburg in die 3. Liga wechselte.

Nun folgt mit dem Wechsel zu Eintracht Trier der nächste Schritt seiner Entwicklung.

Becker bedankt sich

96-Sportdirektor Ralf Becker würdigte den Torhüter zum Abschied: „Leon hat sich bei uns menschlich bei Hannover 96 einwandfrei präsentiert und auch sportlich in seiner Zeit hier weiterentwickelt. Für seinen Einsatz bedanken wir uns und wünschen ihm für seine Zukunft – sowohl persönlich als auch sportlich – alles Gute.“

Mit dem festen Wechsel nach Trier endet Wechsels Zeit bei Hannover 96 nach drei Jahren. In der Regionalliga Südwest möchte der Torhüter nun den nächsten Schritt seiner Karriere gehen.