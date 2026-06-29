Nächste Station Trier: Torhüter verlässt Hannover 96

Wechsel war im Sommer 2023 vom SV Rödinghausen nach Hannover gekommen. Neben dem regelmäßigen Training mit der Lizenzmannschaft sammelte der Schlussmann Spielpraxis zunächst in der U19 und später in der U23.

In der Drittligasaison 2024/25 stand der 21-Jährige elfmal für die zweite Mannschaft der Roten zwischen den Pfosten. Um weitere Einsatzminuten im Herrenbereich zu sammeln, folgten anschließend zwei Leihstationen: Zunächst lief Wechsel für den polnischen Zweitligisten GKS Tychy auf, ehe er im Januar 2026 zum SSV Jahn Regensburg in die 3. Liga wechselte.