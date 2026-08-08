Nächste Spielort-Verlegung im Niederrheinpokal

Velbert fungiert mal wieder als Ausweich-Spielort. – Foto: Marcel Eichholz

Zieht eine vermeintlich kleine Mannschaft im Niederrheinpokal einen der ganz großen Namen, weicht die Vorfreude schnell und es kehrt Ernüchterung ein. Behördenauflagen, Sicherheitskonzepte und vieles mehr stellen die austragenden Vereine oft vor eine nicht zu bewältigende Aufgabe. Immer wieder kommt es daher zu einem Heimrechttausch oder der Austragung in einem neutralen Stadion.

An diesem Wochenende startet der Niederrheinpokal mit der ersten Runde. Die erstreckt sich aufgrund von Spielplanüberschneidungen in der 3. Liga und der Regionalliga West fast über den gesamten Monat und planmäßig kann auch nicht alles stattfinden. Nicht zu erfüllende Auflagen haben den FC Kray bereits dazu gezwungen, sein Erstrunden-Duell gegen Rot-Weiß Oberhausen in das Stadion des Kontrahenten zu verlegen. Nun gibt es eine weitere Verlegung.

Auch der 1. FC Wülfrath hat sich für das Spiel gegen den MSV Duisburg gegen eine Austragung im heimischen Lhoist-Sportpark entschieden. Das Heimrecht wurde dabei zwar nicht getauscht, aber es geht in das rund zehn Kilometer entfernte Regionalliga-Stadion der SSVg Velbert. Der vermeintliche Heim-Vorteil ist dahin, die Chance auf die große Überraschung hat ich dadurch noch weiter verschlechtert und auch die MSV-Anhänger werden um ein Stadion-Erlebnis beraubt. Ob das dem Spirit des Verbandspokals gerecht wird, sei an dieser Stelle einmal dahingestellt.