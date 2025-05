Lucas Müller hat sich schwer am Knie verletzt. – Foto: Bernhard Moll

Nächste schwere Verletzung bei der Holzheimer SG Bei Landesligisten Holzheimer SG fällt Lucas Müller lange aus. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Holzheim Lucas Thierry Müller

Am Sonntag musste der Landesligist Holzheimer SG mal wieder alles mobilisieren, was er noch an Kräften zur Verfügung hat. Immerhin, trotz der extremen Personalsorgen läuft es aktuell sportlich, der 3:1-Sieg bei DV Solingen war bereits der vierte Dreier in Serie. Das hat zur Folge, dass die HSG fünf Spieltage vor Schluss „nur“ noch vier Punkte von Platz zwei entfernt ist, der ziemlich sicher zum direkten Aufstieg reicht. Doch von dem Thema Oberliga wollen sie bei der HSG aktuell nichts wissen, die Personalsorgen und die Planungen für die neue Saison nehmen schon genug Raum ein. Da kommt auch das für Donnerstag (14 Uhr) angesetzte Kreispokalspiel um Platz drei in Gnadental gegen den SV Uedesheim eher ungelegen.

Seuchensaison für Holzheim „Das ist wirklich eine Seuchensaison“, sagt HSG-Sportdirektor Simon Büttgenbach. Und das will schon etwas heißen nach der vorherigen Spielzeit, in der die Holzheimer teils auch schon auf dem Zahnfleisch gegangen waren. Die jüngste Hiobsbotschaft: Beim Sieg in Solingen zog sich Lucas Müller einen Kreuzbandriss zu und wird monatelang ausfallen. Damit fehlt ein weiterer Spieler, auch für die Kreispokalpartie am Donnerstag, in der es noch dem darum geht, den dritten heimischen Starter für den Niederrheinpokal zu ermitteln. „Der Termin passt uns eigentlich gar nicht, aber dagegen kämpfen wir an. In dieser Hinsicht hat sich unsere Mannschaft phänomenal entwickelt“, betont Büttgenbach.

Sonntag gegen Bergisch Born In der Liga geht es schon am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den SSV Bergisch Born weiter. Eben jene Mannschaft, die vorigen Sonntag mit ihrem überraschenden 4:1-Erfolg gegen den FC Kosova Düsseldorf noch mal Spannung in das Aufstiegsrennen gebracht hat. Für den Aufsteiger aus der Landeshauptstadt, der sich anschickt, den nächsten Durchmarsch zu schaffen, eine Niederlage mit weitreichenden Konsequenzen.