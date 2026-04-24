Nächste schwere Aufgabe im Abstiegskampf

Die Gastgeber rangieren mit 29 Punkten auf Platz 13 und benötigen im engen Tabellenkeller weiterhin dringend Zähler. Hildesheim reist als Vierter mit 43 Punkten an und darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenplatz machen.

Für den MTV Wolfenbüttel geht der Kampf um den Klassenerhalt in die nächste Runde. Am 27. Spieltag empfängt der Aufsteiger mit dem VfV Borussia 06 Hildesheim eines der stärksten Teams der Liga.

MTV sucht Reaktion auf Niederlage in Wilhelmshaven

Wolfenbüttel musste zuletzt beim 0:1 in Wilhelmshaven einen Rückschlag hinnehmen. Die Mannschaft hielt die Partie lange offen, blieb offensiv jedoch ohne Ertrag. Im heimischen Stadion soll nun eine Reaktion folgen. Gerade vor eigenem Publikum braucht der MTV im Saisonendspurt Ergebnisse, um den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu sichern.

Die Gäste kommen mit zwei Siegen in Serie nach Wolfenbüttel. Auf das 2:1 gegen Eintracht Braunschweig II folgte ein 4:2 beim SV Holthausen Biene. Damit unterstrich Hildesheim seine Offensivqualität und festigte Rang vier.

Mit 44 erzielten Treffern zählt der VfV zu den gefährlicheren Mannschaften der Liga, zeigt sich allerdings defensiv nicht immer unangreifbar.

Das erste Duell der Saison verlief deutlich enger, als es die Tabellenlage vermuten lässt. In Hildesheim führte der MTV nach einem Treffer von Hadi Abou Raya früh, ehe Biso die Partie mit zwei Toren drehte. Beim 1:2 zeigte Wolfenbüttel jedoch, dass auch gegen höher platzierte Gegner Punkte möglich sind. Diese Erkenntnis dürfte vor dem Rückspiel zusätzliche Zuversicht geben.

Gegen ein spielstarkes Team wie Hildesheim wird für den MTV vor allem Disziplin gefragt sein. Defensiv muss die Mannschaft kompakt stehen, offensiv ihre wenigen Chancen konsequent nutzen.

Die Ausgangslage ist klar: Hildesheim reist als Favorit an, Wolfenbüttel braucht Punkte. Gerade solche Konstellationen sorgen im Saisonendspurt jedoch häufig für besondere Spannung.