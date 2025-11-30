Nächste Runden im Kreispokal Krefeld ausgelost

„Es ist alles vorbereitet für die kommende Runde und wir freuen uns, dass wir mit Franziska Arens vom SC Krefeld 1905 eine besondere Losfee für uns gewinnen konnten“, sagte Michaela Rausch von der Sparkasse Krefeld. Die 29-jährige Stürmerin spielt seit ihrem fünften Lebensjahr Fußball und ist derzeit die Top-Torjägerin beim Landesligisten SC Krefeld 1905. In der vergangenen Saison sicherte sich Arens mit ihren Teamkolleginnen im Finale gegen den OSV Meerbusch mit einem 6:0-Erfolg den Pokal. „Das wollen wir jetzt wiederholen und wir streben den Aufstieg in die Niederrheinliga an, den wir im vergangenen Sommer in den Entscheidungsspielen gegen Union Nettetal nur knapp verpasst haben“, sagte Arens.

Im Viertelfinale gibt es jetzt ein Wiedersehen mit dem Vorjahresfinalgegner OSV Meerbusch. Niederrheinligist Union Nettetal reist als klarer Favorit zum A-Ligisten Union Krefeld.

Bei den Herren muss Pokalverteidiger SSV Grefrath beim VfR Fischeln ran. Vorjahresfinalist Bockum freut sich auf das Kräftemessen mit dem Landesligisten Union Nettetal und der SSV Strümp hat mit Amern ebenfalls einen Landesligisten zu Gast. In einem Nachbarschaftsderby zweier B-Ligisten ist der SC Viktoria Krefeld beim FC Traar zu Gast. Viel Spannung verspricht auch das Spiel zwischen dem VFB Uerdingen und dem Top-Team aus der Bezirksliga OSV Meerbusch.



„Ich erwarte tolle Spiele und bin besonders gespannt auf das Willicher-Stadtderby der beiden A-Ligisten Viktoria Anrath und dem SC Schiefbahn“, sagt Michaela Stiels, als Vertreterin des Fußballverbandes Niederrhein. „Die nächste Runde wird zwischen dem 3. und 5. März 2026 gespielt. Jetzt haben die Mannschaften ausreichend Zeit sich darauf vorzubereiten“, sagt Tim Pelzer vom Fußballkreis Kempen-Krefeld. Wo der große Finaltag am Pfingstmontag, dem 25. Mai 2026 stattfindet, das steht noch nicht fest.