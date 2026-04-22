Nächste Runde im Titelrennen: Besteht Rutesheim gegen Öhringen? Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 24. Spieltags von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Am 24. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 1, zieht die Saison spürbar an. Oben liefern sich FV Löchgau und SKV Rutesheim ein enges Rennen um die Spitze, dahinter kämpfen mehrere Teams um Anschluss und Stabilität. Unten wächst der Druck auf SpVgg Satteldorf, SGM Krumme Ebene am Neckar und SV Kaisersbach. Es ist ein Spieltag, an dem Selbstvertrauen aus dem vergangenen Wochenende ebenso zählt wie Nervenstärke in engen Tabellenzonen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

TSV Crailsheim geht mit Schwung in dieses Heimspiel. Das 1:0 bei der SG Schorndorf war ein wichtiger Erfolg für den Tabellenelften, der nun bei 29 Punkten steht. Sport-Union Neckarsulm hingegen hat den jüngsten Rückschlag deutlich gespürt: Das 0:3 gegen den SSV Schwäbisch Hall war für den Tabellen­siebten ein Dämpfer. Mit 35 Punkten ist die Ausgangslage aber weiter ordentlich. Das Hinspiel gewann Neckarsulm klar mit 4:1. Gerade deshalb trägt diese Partie für Crailsheim auch den Charakter einer Reifeprüfung. Ein weiterer Sieg würde Luft nach unten schaffen. Neckarsulm wiederum muss reagieren, um nicht noch tiefer ins enge Mittelfeld zurückzufallen. Die Konstellation verspricht ein Spiel mit viel Zug und spürbarer Spannung.

---

Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr SpVgg Satteldorf Satteldorf FV Löchgau FV Löchgau 15:30 live PUSH

Die Aufgabe für SpVgg Satteldorf könnte kaum größer sein. Der Tabellen-14. holte zuletzt ein 1:1 gegen SV Leonberg/Eltingen und braucht im Abstiegskampf dringend Punkte. Nun kommt mit FV Löchgau der Spitzenreiter, der beim 5:0 gegen SG Weinstadt seine Klasse eindrucksvoll unterstrichen hat. 53 Punkte, nur 14 Gegentore und eine dominante Form sprechen für die Gäste. Doch das Hinspiel endete 2:2, und genau darin liegt für Satteldorf Hoffnung. Die Gastgeber wissen, dass sie den Favoriten schon einmal ärgern konnten. Löchgau wiederum spürt den Atem von SKV Rutesheim im Nacken und darf sich keinen Ausrutscher erlauben. Viel klarer kann die Rollenverteilung kaum sein, viel brisanter aber auch nicht. ---

Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr TSV Ilshofen Ilshofen SG Weinstadt SG Weinstadt 15:30 PUSH

TSV Ilshofen ist Vierter und hat sich mit dem 2:2 bei der TSG Öhringen im oberen Feld behauptet. Die Mannschaft steht bei 39 Punkten und will den Kontakt zur Spitzengruppe nicht verlieren. SG Weinstadt reist nach dem schmerzhaften 0:5 beim FV Löchgau an. Der Tabellenachte hat 34 Punkte und damit noch immer eine ordentliche Position, doch die jüngste Niederlage wirkt nach. Das Hinspiel endete 1:1, auch deshalb ist eine enge Partie zu erwarten. Ilshofen wird das Heimspiel als Chance begreifen, sich nach oben weiter zu behaupten. Weinstadt muss zeigen, wie es auf einen so deutlichen Rückschlag reagiert. Gerade solche Spiele entscheiden oft darüber, ob eine Saison ruhig ausläuft oder plötzlich wieder ungemütlich wird. ---

Sa., 25.04.2026, 15:30 Uhr SKV Rutesheim Rutesheim TSG Öhringen Öhringen 15:30 PUSH

SKV Rutesheim ist punktgleich mit FV Löchgau Zweiter und hat zuletzt mit dem 4:0 beim TV Oeffingen ein mächtiges Zeichen gesetzt. Die Mannschaft geht mit viel Selbstvertrauen in dieses Heimspiel. Die TSG Öhringen sammelte beim 2:2 gegen TSV Ilshofen einen soliden Punkt und liegt als Aufsteiger mit 37 Zählern auf Rang fünf in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen. Im Hinspiel gewann Öhringen mit 2:0. Das verleiht dieser Begegnung zusätzliche Schärfe. Rutesheim kann nicht nur Revanche nehmen, sondern auch den Druck im Titelrennen hochhalten. Öhringen hat die Chance, seine ohnehin starke Saison noch weiter zu veredeln. Es ist eines dieser Spiele, in denen sich die Statik einer Tabelle plötzlich verschieben kann. ---

Der SSV Schwäbisch Hall reist mit Rückenwind an. Das 3:0 bei Sport-Union Neckarsulm war ein klares Signal, mit 37 Punkten steht das Team auf Rang sechs. TSV Heimerdingen 1910 gewann seinerseits 2:1 gegen SV Kaisersbach und hat sich auf 30 Punkte verbessert. Der Abstand nach unten bleibt aber heikel, also ist Entspannung für die Gastgeber noch nicht in Sicht. Das Hinspiel endete 2:2. Genau das zeigt, dass Heimerdingen für Schwäbisch Hall kein angenehmer Gegner sein muss. Die Gäste wollen ihre starke Form bestätigen und den Blick weiter nach oben richten. Heimerdingen dagegen braucht jeden Zähler, um sich nicht wieder tiefer in den Sog des Tabellenkellers ziehen zu lassen. ---

Für die SGM Krumme Ebene am Neckar wird die Lage immer ernster. Die 1:2-Niederlage in Pleidelsheim hat den Tabellen-15. bei 15 Punkten belassen. Nun wartet mit der SG Schorndorf ein Gegner aus dem oberen Drittel. Der Aufsteiger ist trotz des 0:1 gegen TSV Crailsheim weiter Dritter und will sich im Verfolgerfeld behaupten. Das Hinspiel gewann Schorndorf mit 2:1. Die Rollen sind damit klar verteilt, doch gerade für Mannschaften im Tabellenkeller werden Heimspiele zu Endspielen. Krumme Ebene braucht dringend ein Erfolgserlebnis, während Schorndorf nach dem jüngsten Rückschlag sofort wieder Stabilität zeigen muss. Es ist ein Duell mit ungleichem Druck, aber hoher Wucht auf beiden Seiten. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Kaisersbach Kaisersbach TV Oeffingen Oeffingen 15:00 PUSH

SV Kaisersbach steht mit 15 Punkten auf Rang 16 und hat nach dem 1:2 in Heimerdingen den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Aufgabe bleibt brutal: Jeder Spieltag wird schwerer. Der TV Oeffingen reist nach dem deutlichen 0:4 gegen SKV Rutesheim an und will als Tabellenzwölfter mit 26 Punkten Abstand zu den gefährdeten Zonen halten. Das Hinspiel gewann Oeffingen klar mit 4:1. Für Kaisersbach ist das Heimspiel deshalb auch eine Frage der Widerstandskraft. Die Gastgeber brauchen Punkte, um nicht weiter den Anschluss zu verlieren. Oeffingen wiederum weiß, dass diese Partien oft unangenehm werden, gerade wenn der Gegner schon mit dem Rücken zur Wand steht. ---