Nächste Reifeprüfung für Acosta-Reserve

Nur eine Woche nach der ersten Saisonniederlage gegen den Tabellenführer aus Lehndorf steht für den BSC Acosta II die nächste anspruchsvolle Aufgabe an: Am Sonntag (Anstoß 14 Uhr) ist die Mannschaft von Trainer Uwe Stucki zu Gast beim TSV Wendezelle, dem aktuell zweitplatzierten Team der Bezirksliga 2 Braunschweig.

„Wir treffen auf eine heimstarke Mannschaft“, warnt Stucki mit Blick auf den kommenden Gegner. Tatsächlich hat der TSV bislang alle Heimspiele deutlich gewonnen und dabei 22 Tore in drei Partien erzielt. Zuletzt fegte das Team FC Heeseberg mit 5:1 vom Platz – unter anderem dank eines Dreierpacks von Julian Rode.

Der Respekt beim BSC ist groß, doch trotz der jüngsten 2:5-Pleite gegen Lehndorf tritt die Stucki-Elf mit Selbstbewusstsein an: „Für uns steht ein echtes Topspiel an – gegen einen weiteren Aufstiegskandidaten“, so der Coach. „Unsere Defensive wird wieder stark gefordert sein.“

Schon gegen Lehndorf zeigte Acosta phasenweise, dass man auch mit Spitzenteams mithalten kann – zweimal glich man aus, ehe die Gäste in der Schlussphase ihre Qualität in Tore ummünzten. Entscheidend dürfte daher sein, ob der BSC II diesmal über die gesamte Spielzeit kompakt und konzentriert verteidigt.

Wendezelle offensiv überragend – Acosta auswärts stabil

Mit bislang 34 Treffern stellt der TSV die mit Abstand gefährlichste Offensive der Liga. Insbesondere die Offensivachse um Rode, Laschkowski und Führmann ist kaum zu stoppen, wenn sie ins Rollen kommt.

Der BSC II hingegen überzeugt auswärts mit Stabilität. Drei der bisherigen vier Auswärtsspiele blieben ungeschlagen, unter anderem mit einem 1:1 bei Topteam FC Heeseberg.

Enge Tabellenkonstellation – Punkte zählen doppelt

Beide Teams trennen vor dem achten Spieltag lediglich ein Punkt. Wendezelle steht mit dreizehn Zählern auf Rang zwei, Acosta folgt mit zwölf Zählern auf Rang sechs – in einer unglaublich engen Spitzengruppe, in der Platz zwei bis sechs punktgleich oder nur einen Zähler auseinanderliegen.

Ein Auswärtserfolg der Acosta-Reserve würde also nicht nur einen Konkurrenten überholen, sondern auch ein weiteres Ausrufezeichen im Aufstiegsrennen setzen. Trainer Stucki blickt dem Duell entsprechend gespannt entgegen: „Wir wissen, was uns erwartet. Wenn wir es schaffen, unser Spiel auf den Platz zu bringen, ist auch in Wendezelle etwas möglich.“

Die Partie wird geleitet von Schiedsrichter Kai Schölecke.