Nächste Prüfung im Abstiegskampf: Babelsberg empfängt den BFC Dynamo

Die Ausgangslage vor diesem Nachholspiel birgt reichlich Stoff für Brisanz. Aktuell rangieren die Babelsberger mit 27 Punkten aus 25 Spielen auf dem 13. Tabellenplatz, nur hauchdünn vor dem punktgleichen Rivalen aus Berlin auf Rang 14.

Bei einer Niederlage würde hingegen der BFC in der Tabelle wieder vorbeiziehen. Das primäre Ziel muss weiterhin sein, den Abstand zur BSG Chemie Leipzig sowie zum Greifswalder FC, die man zuletzt überholen konnte, weiter auszubauen. Dafür braucht es Siege.

Ein Sieg am Mittwochabend wäre von immenser Bedeutung: Die Mannschaft von Trainer Johannes Lau könnte nicht nur die drohenden Abstiegsränge weit hinter sich lassen, sondern auch mit einem Sprung auf Platz elf die Konkurrenten ZFC Meuselwitz und Hertha BSC II überholen.

Selbstvertrauen nach dem Schützenfest

Der SV Babelsberg 03 geht mit spürbarem Rückenwind in dieses direkte Duell. Am vergangenen Wochenende meisterte die Elf die Aufgabe gegen Chemie Leipzig furios und feierte vor 4996 Zuschauern einen fulminanten 5:0-Erfolg.

In einer starken zweiten Halbzeit brachen Maurice Covic, der doppelte Torschütze George Didoss, Darijan Silic und Jannis Lang den Bann. Zudem bewies Torhüter Maximus Babke starke Nerven, als er einen Foulelfmeter von Janik Mäder parierte.

Dieser extrem wichtige Sieg im Abstiegskampf hat nicht nur wertvolle Punkte gebracht, sondern auch die Brust für die kommenden Aufgaben spürbar breiter gemacht.

Erschöpfte Gäste aus der Hauptstadt

Auf der Gegenseite reist das Team von Trainer Sven Körner mit einer schweren Hypothek an. Während Babelsberg am Wochenende frisches Selbstbewusstsein tankte, haben die Berliner anstrengende Wochen hinter sich. Erst am vergangenen Mittwoch musste der BFC eine bittere 0:1-Niederlage im Ligaspiel gegen den FSV 63 Luckenwalde durch ein Tor von Simon Gollnack hinnehmen.

Außerdem dürfte das kräftezehrende Pokalspiel vom vergangenen Sonntag in den Knochen stecken: Gegen den SV Sparta Lichtenberg mussten die Hauptstädter im Berlin-Pokal über die volle Distanz von 120 Minuten gehen. Zwar siegte man am Ende mit 6:3 nach Verlängerung, doch neben spielerischer Stärke wird die Physis am Mittwochabend aufs Ärgste gefordert sein und könnte den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Gute Erinnerungen an das erste Aufeinandertreffen

Zusätzliche Motivation wird der Blick auf das Hinspiel liefern, welches aus Babelsberger Sicht kaum besser hätte laufen können. Damals fegte Nulldrei den BFC souverän mit 4:0 vom Platz. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten ein Doppelschlag von Tino Schmidt, ein Treffer von Luis Müller sowie ein weiteres Tor von George Didoss für unmissverständliche Verhältnisse.

Der damalige BFC-Trainer Dennis Kutrieb fand kein Mittel gegen die spielfreudigen Babelsberger. Nun gilt es, an diese überzeugende Leistung vor heimischer Kulisse anzuknüpfen.