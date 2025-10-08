Nächste Pokalhürde wartet: Neuhadern will ins Viertelfinale

„Akgüney ist eine richtig starke Kreisklassenmannschaft mit viel Qualität und Wucht“, betont Trainer Dario Casola im Vorfeld. „Das wird eine anspruchsvolle Aufgabe, die wir sehr konzentriert angehen müssen. Wir wollen das Viertelfinale erreichen – das ist ganz klar unser Ziel.“

Das Pokalspiel bietet Casola und seinem Trainerteam zudem die Gelegenheit, etwas zu rotieren und Spielern mit bislang weniger Einsatzzeit die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen.

„Wir haben einen breiten und konkurrenzfähigen Kader. Der Pokal ist die perfekte Bühne, um Jungs, die zuletzt weniger gespielt haben, von Anfang an zu bringen“, erklärt Casola. „Ich erwarte, dass sie diese Chance nutzen und sich aufdrängen. Der interne Konkurrenzkampf ist wichtig, um die ganze Mannschaft weiterzuentwickeln.“

Den eigenen Plan durchziehen

Nach den überzeugenden Auftritten in der Liga will Neuhadern den Schwung der letzten Wochen mitnehmen und auch im Pokal das eigene Spiel auf den Platz bringen.

„Wir wollen dem Gegner unsere Spielidee aufzwingen – mit Ballbesitz, Struktur und Tempo“, so Casola. „Wichtig ist, dass wir von Anfang an klar in unseren Abläufen sind und die Basics abrufen: Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten und sauberes Passspiel. Wenn uns das gelingt, werden wir auch erfolgreich sein.“

Mit Selbstvertrauen ins Achtelfinale

Nach zuletzt starken Leistungen und einer spürbaren Entwicklung in Spielweise und Mentalität geht Neuhadern selbstbewusst, aber mit dem nötigen Respekt in die Partie.

„Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir stabil und variabel spielen können. Jetzt wollen wir das bestätigen“, sagt Casola. „Es geht darum, konzentriert zu bleiben, das Spiel zu kontrollieren und unseren Plan durchzuziehen – dann ist der Einzug ins Viertelfinale absolut realistisch.“

Ein anspruchsvolles Achtelfinale unter Flutlicht, eine motivierte Mannschaft mit Rotation und klare Zielsetzung: Der FC Neuhadern will beim SC Akgüney Spor München den nächsten Schritt machen und das Ticket fürs Viertelfinale lösen – mit spielerischer Klarheit, mannschaftlicher Geschlossenheit und dem Selbstvertrauen der letzten Wochen.