Nächste Pokal-Runde fix! Kantersiege ebnen Weg ins Achtelfinale

Gastspiel am Abend für den 1. FC Mitwitz. – Foto: Andreas Roith

Im Kreis Coburg/Kronach/Lichtenfels sind die nächsten Pokal-Entscheidungen gefallen. Darunter das Derby zwischen dem 1. FC Burgkunstadt umd dem 1. FC Baiersdorf, dass die Gäste mit 2:1 gewannen. Die Achtelfinals des Kreispokals sind auf den 10. Juli datiert. Die Ergebnisse des Lotto Bayern Kreispokals auf einen Blick.

3. Runde 03.07.26 DJK SV Neufang - 1. FC Kronach 5:7 03.07.26 TSG Niederfüllbach - TV Ebern 0:4 03.07.26 TSV Weißenbrunn - SG Schmölz / Küps II 3:1 03.07.26 1. FC Stockheim - TSV Windheim 2:0 03.07.26 SG SC Steinbach / Hirschfeld - TSV Neukenroth 0:3 03.07.26 1. FC Oberwohlsbach - FC Bad Rodach 2:1 05.07.26 SV Großgarnstadt - DJK Franken Lichtenfels 1:5 07.07.26 VfR Johannisthal - SV Friesen 1:6 07.07.26 TSV Sonnefeld - SV Coburg Ketschendorf 4:3 07.07.26 SV Meilschnitz - SV Türk Gücü Neustadt bei Coburg 4:1 07.07.26 VfB Einberg - TSV Meeder 2:3 07.07.26 1. FC Michelau - TSV Staffelstein 0:7 07.07.26 Sportfreunde Unterpreppach - TSVfB Krecktal 3:4 07.07.26 SpVgg 1924 Lettenreuth - TSV Marktzeuln 0:2 07.07.26 1. FC Burgkunstadt - 1. FC Baiersdorf 1:2 07.07.26 SG U-/O-Rodach / SV Friesen II - 1. FC Mitwitz 0:4

Pokalduelle auf 10. Juli datiert: Achtelfinale im Kreis Coburg/Kronach/Lichtenfels steht fest

Achtelfinale

10.07.26 18:30 Uhr TSV Weißenbrunn - 1. FC Mitwitz

10.07.26 18:30 Uhr 1. FC Kronach - SV Friesen

10.07.26 18:30 Uhr 1. FC Stockheim - TSV Neukenroth

10.07.26 18:30 Uhr TSV Marktzeuln - 1. FC Baiersdorf

10.07.26 18:30 Uhr SV Meilschnitz - TSV Sonnefeld

10.07.26 18:30 Uhr 1. FC Oberwohlsbach - TSV Meeder

10.07.26 18:30 Uhr DJK Franken Lichtenfels - TSV Staffelstein

10.07.26 18:30 Uhr TSVfB Krecktal - TV Ebern

Viertelfinale des Kreispokals noch im Juli – Halbfinale folgt im August

Viertelfinale

16.07.26 18:30 Uhr -

16.07.26 18:30 Uhr -

16.07.26 18:30 Uhr -

16.07.26 18:30 Uhr -



Halbfinale

26.08.26 18:30 Uhr -

26.08.26 18:30 Uhr -