Nächste Pokal-Runde fix! Kantersiege ebnen Weg ins Achtelfinale

Im Kreis Coburg/Kronach/Lichtenfels sind die nächsten Pokal-Entscheidungen gefallen. Darunter das Derby zwischen dem 1. FC Burgkunstadt umd dem 1. FC Baiersdorf, dass die Gäste mit 2:1 gewannen. Die Achtelfinals des Kreispokals sind auf den 10. Juli datiert. Die Ergebnisse des Lotto Bayern Kreispokals auf einen Blick.
______________________________________________
______________________________________________
Hier geht's direkt zum Wettbewerb.
3. Runde
03.07.26 DJK SV Neufang - 1. FC Kronach 5:7
03.07.26 TSG Niederfüllbach - TV Ebern 0:4
03.07.26 TSV Weißenbrunn - SG Schmölz / Küps II 3:1
03.07.26 1. FC Stockheim - TSV Windheim 2:0
03.07.26 SG SC Steinbach / Hirschfeld - TSV Neukenroth 0:3
03.07.26 1. FC Oberwohlsbach - FC Bad Rodach 2:1
05.07.26 SV Großgarnstadt - DJK Franken Lichtenfels 1:5
07.07.26 VfR Johannisthal - SV Friesen 1:6
07.07.26 TSV Sonnefeld - SV Coburg Ketschendorf 4:3
07.07.26 SV Meilschnitz - SV Türk Gücü Neustadt bei Coburg 4:1
07.07.26 VfB Einberg - TSV Meeder 2:3
07.07.26 1. FC Michelau - TSV Staffelstein 0:7
07.07.26 Sportfreunde Unterpreppach - TSVfB Krecktal 3:4
07.07.26 SpVgg 1924 Lettenreuth - TSV Marktzeuln 0:2
07.07.26 1. FC Burgkunstadt - 1. FC Baiersdorf 1:2
07.07.26 SG U-/O-Rodach / SV Friesen II - 1. FC Mitwitz 0:4
Achtelfinale
10.07.26 18:30 Uhr TSV Weißenbrunn - 1. FC Mitwitz
10.07.26 18:30 Uhr 1. FC Kronach - SV Friesen
10.07.26 18:30 Uhr 1. FC Stockheim - TSV Neukenroth
10.07.26 18:30 Uhr TSV Marktzeuln - 1. FC Baiersdorf
10.07.26 18:30 Uhr SV Meilschnitz - TSV Sonnefeld
10.07.26 18:30 Uhr 1. FC Oberwohlsbach - TSV Meeder
10.07.26 18:30 Uhr DJK Franken Lichtenfels - TSV Staffelstein
10.07.26 18:30 Uhr TSVfB Krecktal - TV Ebern
Viertelfinale
16.07.26 18:30 Uhr -
16.07.26 18:30 Uhr -
16.07.26 18:30 Uhr -
16.07.26 18:30 Uhr -
Halbfinale
26.08.26 18:30 Uhr -
26.08.26 18:30 Uhr -