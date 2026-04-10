Nächste Pleite: Wuppertaler SV gehen die Chancen zum Klassenerhalt aus Regionalliga West:: Der Wuppertaler SV bleibt zum siebten Mal in Folge sieglos. Am Ende setzte es eine herbe 1:4 (0:0)-Pleite gegen den VfL Bochum II. von Markus Becker · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

Der WSV verliert auch gegen Bochum. – Foto: IMAGO/ Fotografie73

Der Wuppertaler SV verliert trotz kurzzeitiger Führung schlussendlich deutlich mit 1:4 beim VfL Bochum II. Mit Blick auf das Restprogramm spitzt sich die Lage dramatisch zu. Um den SV Rödinghausen - wohl das einzig erreichbare Team über dem Strich - noch zu überholen, braucht es in den kommenden Wochen wohl so manche Überraschung. Ein kleiner Hoffnungsschimmer kommt aus der 2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf steckt weiterhin tief im Abstiegskampf. Sollte die Fortuna tatsächlich den Gang in die 3. Liga antreten müssen, hätte das direkte Auswirkungen auf die Regionalliga. Denn in diesem Fall müsste auch die Zweitvertretung der Düsseldorfer zwangsweise eine Liga tiefer gehen. Und genau das könnte dem Wuppertaler SV in die Karten spielen: Die aktuelle Tabellenplatzierung würde dann plötzlich doch für den Klassenerhalt reichen.

Der WSV begann schwungvoll, womöglich auch zusätzlich motiviert von rund 300 mitgereisten WSV-Anhängern. Fritz Kleiner kam dem gegnerischen Gehäuse mit seinem Kopfball schon nahe (10.), wenig später musste bei einem langen Ball von Amin Bouzraa VfL-Schlussmann Hugo Rölleke in letzter Instanz eingreifen (16.). Mit Fortschreiten der ersten Hälfte kamen aber auch die Bochumer besser in die Partie, ließen den WSV immer weniger gewähren und kamen auch zu den ersten Torannäherungen. Den Kopfball von Aurel Wagbe schnappte sich Michael Luyambula (23.), wenig später wurde ein Abschluss von Owono Keumo gefährlich ins Toraus abgefälscht (31.). Nach Rückstand dreht Bochum plötzlich auf Kurz vor Halbzeitpfiff wurde die Partie noch kurz unterbrochen. Die mitgebrachten Fahnen des WSV blockierten Fluchtwege im Ruhrstadion. So fehlten im zweiten Durchgang besonders noch die Torerfolge auf beiden Seiten. Und die Protagonisten bemühten sich, dies bald zu ändern. Zunächst hatte der WSV aber wohl noch etwas Glück, dass ein vermeintliches Handspiel im eigenen Strafraum nicht geahndet wurde (49.). Daraufhin versuchten die Bochumer das Spiel an sich zu reißen. Luyambula rettete bei einem Abschluss aus kurzer Distanz von Daniel Hülsenbach die Null mit einem starken Reflex (57.). Beinahe im Gegenzug war der WSV an der Reihe. Bouzraa fand mit seinem Zuspiel ins Zentrum Vincent Schaub, der per Direktabnahme ins lane Eck traf (57.).