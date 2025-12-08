Nächste Pleite, nächste schwere Verletzung

Dank des 4:1 (0:0) tauschten die Eichsfelder mit dem Gegner den Tabellenplatz. Arenshausen ist nun Vorletzter, die Bad Tennstedter müssen den Jahreswechsel als punktgleiches Schlusslicht verbringen. Wenn es ein „Sechs Punkte-Duell“ gibt, dann war es diese Partie. Beide Vereine gingen mit der gleichen Taktik in die Begegnung: Aus einer dichten Abwehr auf Ballverluste des Gegners warten, um dann zu kontern.



So entwickelte sich ein zähes Match, in dem die Zuschauer zunächst nicht viele gefährliche Aktionen in den Strafräumen zu sehen bekamen. Die erste Chance bereitete Arenshausens wieder spielberechtigter Spielertrainer Mateusz Wolanski vor, Pascal Günthers Drehschuss wurde zur Ecke abgelenkt (30). Die Bad Tennstedter wurden lediglich einmal gefährlich. Nach einem Eckball verzog Oskar Eobaldt den Abpraller nur knapp (34.). Nach der torlosen ersten Halbzeit folgte nach dem Seitenwechsel der frühe Schock für die Hausherren. Arenshausens Michael Kohlstedt wurde aus dem Mittelfeld steil geschickt, blieb im Duell mit TSV-Torwart Danny Zier cool und schob zur Führung der DJK ein (47.).



Der Rückstand lähmte die Platzherren und beflügelte die Eichsfelder. Arenshausens Walid Brahmi hatte zweimal das 2:0 für seine Elf auf dem Fuß, Zier konnte das jedoch zunächst noch verhindern (50./53.). Kurz danach war es dann aber doch geschehen. Der Ball kam zu Jannis Klöppner, der unhaltbar in den Torwinkel traf – 0:2 (58.). Schon nach dem 0:1 waren wir am Boden, das 0:2 und dann der Armbruch von Nicolas Hoffmann gaben uns den Rest“, erklärte Bad Tennstedts enttäuschter Trainer Markus Thalmann hinterher. Thalmann versuchte alles, wechselte dreifach um seinen Mannen neue Impulse zu geben. Nils Grube hatte für die Kurstädter den Anschlusstreffer auf dem Schuh, scheiterte jedoch freistehend mit seinem Volleyschuss (70.). Ein 1:2 aus Sicht der Bad Tennstedter hätte es noch einmal spannend gemacht. Stattdessen machte es auf der Gegenseite aber Michael Kohlstedt resolut, begrub im Gegenzug die Bad Tennstedter Hoffnungen mit dem 0:3 (70.). Den Schlusspunkt für die DJK setzte fünf Minuten später Walid Brahmi vor etwas mehr als 100 Zuschauern mit dem 0:4 (75.).

Immerhin gelang Bad Tennstedt noch der Ehrentreffer. Nach einem Freistoß verlängert Tom Braun diesen zu Christian Rahaus, der seinen ersten Saisontreffer erzielte – 1:4 (88.). Freude kam darüber nicht auf. Happy waren nur die Arenshäuser.



"Für uns war der erste Auswärtssieg ein ganz wichtiger. Wir haben ihn uns aufgrund der zweiten Hälfte auch verdient. Er lässt uns wieder Mut tanken für die Rückrunde“, feierte Arenshausens Spielertrainer Wolanksi den Sieg mit seinen Jungs.



„Im Moment herrscht bei uns absolute Leere“, Bad Tennstedts Coach Thalmann die Gemütslage rund um den Österberg. Die schweren Verletzungen belasten den TSV zusätzlich. Bei den Kurstädtern hofft man, dass es nach den Feiertagen im neuen Jahr wieder aufwärts geht.