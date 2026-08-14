Nächste Pleite für Siegen, Rhynern weiter ungeschlagen Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen bleiben auch nach dem Wechsel auf der Trainerbank ohne Sieg. Die Weste von Aufsteiger Westfalia Rhynern bleibt unterdessen rein. von Linus Bien · Heute, 23:02 Uhr · 0 Leser

Bei den Sportfreunden Siegen läuft es noch nicht zusammen. – Foto: Marco Bader

Die Sportfreunde Siegen warten auch nach dem dritten Spieltag der Regionalliga West weiter auf den ersten Saisonsieg. Bei der U23 des FC Schalke 04 unterlagen die Krönchenstädter mit 0:2. Nach einem Punkt aus den ersten beiden Partien und der Trennung von Trainer Boris Schommers war auch unter dem Interimsgespann um Marco Beier und Mohamed Aslan nichts Zählbares zu holen. Westfalia Rhynern bleibt weiterhin ungeschlagen. Der Aufsteiger kam gegen den SC Wiedenbrück zu einem 2:2 und musste dabei zweimal einem Rückstand hinterherlaufen. Unterdessen drehte Borussia Dortmund II einen Rückstand gegen den SV Bergisch Gladbach. Beim Aufeinandertreffen zwischen dem Bonner SC und den Sportfreunden Lotte gab es keinen Sieger.

Die Schalker kamen zunächst etwas besser in die Partie, ohne dabei zwingend zu werden. Auf der anderen Seite kam Siegen nach einem Konter zur ersten guten Möglichkeit: Kevin Goden setzte sich nach einer Kopfballverlängerung durch, legte anschließend aber auf Serhat-Semih Güler ab, dessen Abschluss an Schalke-Torwart Johannes Siebeking scheiterte (6.).

Anschließend übernahm Schalke wieder mehr Kontrolle. Siegen hatte immer wieder Probleme im eigenen Aufbauspiel und brachte sich durch ungenaue Zuspiele selbst in Schwierigkeiten. Nach einer zunächst kurz ausgeführten Ecke schlugen die Gastgeber schließlich zu: Jean-Paul Ndiaye reagierte nach einem Pfostentreffer am schnellsten und staubte zur Führung ab (33.). Die Sportfreunde bemühten sich um eine Antwort. Goden scheiterte nach einem Solo an Siebeking (43.), doch statt des Ausgleichs kassierte Siegen unmittelbar vor der Pause den zweiten Gegentreffer. Edion Gashi wurde im Strafraum freigespielt und schloss flach ins Eck ab (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel war Siegen bemüht, offensiv zur Entfaltung zu kommen. Wirklich gefährlich wurde es zunächst allerdings kaum. Für Siegen wurde die Aufgabe schließlich noch schwieriger. Elias Huth sah nach einem harten Foulspiel die Rote Karte (72.). Schalke kontrollierte das Geschehen und kam seinerseits zu weiteren Abschlüssen. Yassin Ben Balla verpasste unter anderem freistehend das 3:0 (81.) Wenig später mussten die Siegerländer sogar mit neun Feldspielern auskommen: Jan-Luca Rumpf wurde nach einem weiteren Foul mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (85.). In doppelter Unterzahl war die Partie endgültig entschieden. Schalke verpasste zwar einen weiteren Treffer, brachte den Vorsprung aber souverän über die Zeit. Die Sportfreunde Siegen bleiben damit nach drei Spieltagen bei einem Punkt stehen. FC Schalke 04 II – Sportfreunde Siegen 2:0

FC Schalke 04 II: Johannes Siebeking, Magnus Rösner, Jonas Zgorecki (74. Malik Tubic), Felix Meyer, Louis Tober, Anton Donkor, Yassin Ben Balla, Edion Gashi, Max Grüger (90. Anas Bouda), Jean-Paul Ndiaye, Zaid Tchibara (83. Vincenzo Onofrietti) - Trainer: Jakob Fimpel

Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, David Kammerbauer (46. Tim Arnold), Tom Gutsch, Jan-Luca Rumpf, Michel Stöcker, Dennis Brock (60. Eros Dacaj), Hamza Saghiri (75. Ömer Tokac), Dustin Willms, Kevin Goden (60. Elsamed Ramaj), Lucas Cueto, Serhat-Semih Güler - Co-Trainer: Marco Beier - Co-Trainer: Mohamed Aslan

Schiedsrichter: Jan-Philipp Schöneseiffen (Bonn) - Zuschauer: 650

Tore: 1:0 Jean-Paul Ndiaye (33.), 2:0 Edion Gashi (45.+2)

Rot: Elias Huth (72./Sportfreunde Siegen/Grobes Foulspiel)

Gelb-Rot: Jan-Luca Rumpf (85./Sportfreunde Siegen/) ____ Dreifachwechsel nach der Pause sorgt für BVB-Comeback beim Aufsteiger