Neuried kommt nicht unten raus: Mika Kretschmer (l.) und seine Mitspieler stehen nach der Niederlage in Solln auf Rang 13, mit weiterhin drei Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. – Foto: Dagmar Rutt

Im Duell zweier im Jahr 2026 noch siegloser Mannschaften waren es die Sollner, die zuerst einnetzten. Luis Stephan traf nach 35 Minuten im Anschluss an eine Halbfeldflanke gegen die mit drei U19-Akteuren angetretenen Gäste zum wichtigen 1:0. „Dabei hatten wir bis dahin das Spiel im Griff gehabt“, berichtete Neurieds Interimstrainer Robert Schöttl. Vorne fehlte seiner auf dem Kunstrasenplatz feldüberlegenen Mannschaft aber einmal mehr die Durchschlagskraft. „Oft kam der letzte Pass nicht oder wir haben nicht den Abschluss gesucht“, bedauerte Schöttl. Solln kam erst nach der Führung noch zu der einen oder anderen Halbchance bis zur Pause.

Solln – Die Talfahrt des TSV Neuried ging auch nach Ostern weiter. Am Sonntag unterlagen die Kreisliga-Fußballer beim direkten Abstiegskonkurrenten TSV Solln. Der setzte sich am Ende klar mit 3:0 durch.

TSV Neuried entwickelte zu wenig Torgefahr – Sollns Sözer entschied die Partie

In den zweiten 45 Minuten verpufften Neurieds Ausgleichsversuche. Der Bezirksliga-Absteiger entwickelte am Sonntag einfach zu wenig Torgefahr und blieb zum ersten Mal seit der Winterpause ohne Treffer. In der Nachspielzeit stellte Sollns Seref Sözer auf 2:0 und entschied das Duell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften. Es kam sogar noch dicker für die Neurieder, die Hausherren erzielten durch Stephan auch noch das 3:0. „Wir haben aufgemacht und haben noch zwei Kontertore kassiert“, teilte Schöttl mit.

Immerhin ließ auch die Konkurrenz im Tabellenkeller fleißig Federn, so dass sich die Ausgangslage für Neuried trotz der nächsten Pleite nicht ernsthaft verändert hat. „Es ist weiter alles ganz eng“, urteilte Schöttl. So könnte seine zuletzt dreimal in Serie punktlose Elf am kommenden Samstag (14 Uhr) mit einem Heimdreier nach Punkten mit dem TSV Großhadern gleichziehen. Dabei steht der Lokalrivale vier Plätze vor den Grün-Weißen. „Wir werden gut trainieren, dann wird das schon“, verkündete Schöttl optimistisch. Langsam wird es aber auch Zeit, denn immer können sich die Neurieder nicht auf Patzer der Konkurrenz verlassen.