Nächste Pleite: Etelser Abstiegsgefahr wächst

– Foto: Lennart Blömer

Der TSV Etelsen musste am Mittwochabend die dritte Niederlage in Folge einstecken. Im Vergleich mit dem 2026 immer noch ungeschlagenen SV Blau-Weiß Bornreihe hatte er nur wenig entgegenzusetzen.

Von Beginn gaben die Gäste - am Sonntag in letzter Sekunde noch den Ausgleich gegen Meister Drochtersen/Assel II kassierend - den Ton an. Sie ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen und kreierten vielversprechende Möglichkeiten. In der 24. Minute beförderte Julien Schiereck die Kugel nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite zum 0:1 unter die Latte. Der SVBWB hielt den Druck anschließend aufrecht. David Dere erhöhte in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel blieb das Bild auf dem Spielfeld unverändert. Ein Handelfmeter brachte das 0:3: Linus Wegener vollendete überlegt per Flachschuss (53.). Den schönsten Treffer des Abends markierte Justin Sauermilch, indem er die Kugel von der Mittellinie aus über TSV-Schlussmann Joel Schulz hinweg legte - 0:4 (65.). Danach nahmen die „Moorteufel" Tempo heraus und mussten noch das Ehrentor durch einen Kopfball Cole-Henry Huff-Sliman hinnehmen.

Der klare Spielausgang hatte dennoch Bestand. Der TSV Etelsen verlor zum dritten Mal in Folge und muss sich angesichts des anspruchsvollen Restprogramms, das Duelle mit Ahlerstedt/Ottendorf, D/A II und nochmals Bornreihe beinhaltet, zunehmend größere Abstiegssorgen machen. Unter der Woche erfreute er sich aber auch an einer positiven Nachricht. Eigengewächs Maximilan Jäger kehrt nämlich nach zwei Jahren beim Oberligisten Verden in den Schlosspark zurück. Zuvor verkündete der aktuelle Tabellenelfte bereits die Verpflichtung von Michel Waldow, der noch Teil des SV Blau-Weiß Bornreihe ist.

Dieser holte aus elf Begegnungen in 2026 beachtliche 27 Punkte und steuert zielstrebig auf die Vizemeisterschaft zu. Der nächste Schritt soll bereits am Samstag im Heimspiel gegen den TV Jahn Schneverdingen erfolgen.