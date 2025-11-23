Nächste Pleite!

Am 12. Spieltag traf Fichte, im Heimspiel, auf den Tabellennachbarn aus Ströbitz.

Kunersdorf im ersten Durchgang die agilere Mannschaft, klar spielbestimmend, kombinationssicher und resolut in den Zweikämpfen. Wacker im ersten Durchgang ohne echte Torchance (ein Torschuss ca. 2m vorbei). Fichte nach 17 Spielminuten mit der ersten guten Chance durch Schlott aber sein Schuss landete in den Armen vom Gästekeeper Dinter. Nur zwei Minuten Wacker mit viel Glück. Ein Schuss von Wetzk aus ca 16m klatschte an die Gästelatte. 22. Minute – wieder ein Abschluss von Schlott und wieder war der Sieger Dinter im Wacker Tor der Sieger. Nach 27 Spielminuten ein schönes Solo von Veit im Ströbitzer Sechzehner der Abschluss landete dann aber in den Armen des Wacker Tormannes.

Zur Pause torlos. Fichte hätte eigentlich führen müssen.

Zweiter Durchgang- Wacker besser in den Zweikämpfen und stellte geschickt die Räume zu. Fichtes Durchschlagskraft war dahin. Und so plätscherte die Partie so vor sich hin. Kunersdorf fehlte die Geschwindigkeit und der Biss um wieder ins Spiel zu kommen. 63. Spielminute – ein Konter von Wacker über rechts vorgetragen verwandelte Pötschke (sicher nicht unhaltbar) flach am langen Pfosten zur Ströbitzer Führung. Ein Aufbäumen von Kunersdorf blieb erstaunlicher weise aus. Fichte im zweiten Durchgang völlig harmlos und ohne echte Tormöglichkeit.

Eigentlich hatte die Partie keinen Sieger verdient.

Aber hätte wenn und aber - Ströbitz entführt 3 Punkte aus Kunersdorf.

Sport-frei