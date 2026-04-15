Nächste Personalie fix

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei auf eine weitere Option für die Defensive bauen: Lars Michels wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der „Wölfe“ tragen. Nachdem zuletzt bereits Alexander Mayor seinen Verbleib zugesagt hatte, vermeldete der Verein nun die nächste Personalie.

Der Fokus liegt diesmal auf einem Spieler, dessen Wert vor allem in seiner Vielseitigkeit liegt. Michels, der erst vor dieser Saison nach Wolfhagen gekommen war, kann in der Defensive flexibel eingesetzt werden und verschafft dem FSV damit wichtige Möglichkeiten in der personellen Ausrichtung. Gerade in einem Kader, der in mehreren Phasen der Saison gefordert ist, sind solche Spielertypen von besonderer Bedeutung.

Dass Wolfhagen weiter mit Michels plant, ist deshalb mehr als nur eine Randnotiz der Sommerplanung. Der Verein sichert sich damit Kontinuität auf einer Position, in der Verlässlichkeit, Anpassungsfähigkeit und mannschaftliche Geschlossenheit eine zentrale Rolle spielen.