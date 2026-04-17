Nächste Personalentscheidung gefallen bei den Würzburger Kickers

Tim Kraus (vorne) wird auch in der kommenden Saison für die Würzburger Kickers auflaufen. – Foto: Frank Scheuring

Sebastian Neumann , Sportdirektor bei den Würzburger Kickers, hat derzeit einen kniffligen Job zu erledigen. Er muss zweigleisig planen, denn in welcher Liga die Rothosen in der kommenden Saison an den Start gehen werden, steht noch nicht fest - und wird es auch wohl so schell noch nicht. Gelingt die Rückkehr in die 3. Liga und damit in den Profifußball, oder müssen die Kickers eine weitere Saison in der Regionalliga Bayern ran? Neumann muss viele Szenarien durchdeklinieren. Nach der Vertragsverlängerung mit Routinier Daniel Hägele können die Kickers nun eine weitere personelle Weichenstellung bekanntgeben: Auch Mittelfeldmann Tim Kraus bleibt ein weiteres Jahr am Dallenberg.

Der 26-Jährige wechselte im August 2023 vom Erzrivalen Schweinfurt 05 an den Dallenberg und entwickelte sich seitdem zu einer verlässlichen Option im Zentrum. Neben seiner angestammten Position im zentralen Mittelfeld kann er auch im defensiven Mittelfeld oder in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Sportdirektor Sebastian Neumann kommentiert die Verlängerung wie folgt: "Tim hat sich gut bei uns entwickelt und ist ein verlässlicher Teil der Mannschaft. Er bringt Eigenschaften mit, die unserem Spiel guttun, und wir freuen uns, den gemeinsamen Weg fortzusetzen." In der laufenden Saison kam Kraus bislang 24 Mal zum Einsatz und stand dabei 22 Mal in der Startelf.

Für Tim Kraus sprach wenig bis nichts gegen eine Vertragsverlängerung: "Ich fühle mich bei den Kickers sehr wohl und freue mich, meinen Weg hier weiterzugehen. Die Mannschaft, das Umfeld und die Fans geben mir viel – ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen." Im Titelrennen der Regionalliga Bayern scheinen die Kickers rechtzeitig in Topform zu kommen. Drei Siege in Folge hat der FWK hingelegt unter dem neuen Coach Michael Schiele. Die Siegesserie soll nun am morgigen Samstag ausgebaut werden, wenn die Würzburger bei der beim FC Memmingen gastieren.