 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Nächste Ottersleber Machtdemonstration, Saxonia gewinnt Heimspiel

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Axel Kammerer

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LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Erledigt der SSV 80 Gardelegen weiter seine "Hausaufgaben"? Und kann der SV Arminia Magdeburg im so wichtigen Spiel seinen ersten Auswärtssieg einfahren? Diese Fragen stellen sich am Sonnabend in der LOTTO-Landesliga Nord.

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Gestern, 19:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
0
5
Abpfiff

Auf dem Weg zur Meisterschaft scheint der VfB Ottersleben nicht zu stoppen zu sein. Im Spitzenspiel beim drittplatzierten Ummendorfer SV landete der Tabellenführer der LOTTO-Landesliga Nord am Freitagabend mit dem 5:0-Erfolg die nächste Machtdemonstration - und den 15. Sieg in Serie. Bei diesem trafen mit Jonas Riemann, Vincent Nahrstedt, Damian Leuschner, Luca Steinert und Paul Wolter fünf verschiedene Spieler.

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
2
0
Abpfiff

Mit einem Blitzstart hat der FSV Saxonia Tangermünde am Freitag den Grundstein zum Heimerfolg über Union Schönebeck gelegt. Schon in der dritten Spielminute brachte Maurice Pascale Schmidt für die Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Andriy Zaporoshchenko zum späteren 2:0-Endstand.

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Heute, 14:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
0
3

Das zweite Spitzenspiel des Spieltags steigt am Sonnabend in der Börde. Der fünfplatzierte Oscherslebener SC hat den einzigen Ottersleben-Verfolger SSV 80 Gardelegen zu Gast. Mit sechs Landesliga-Dreiern in Serie hat die Elf von Norbert Scheinert ihre "Hausaufgaben" erledigt und blieb dem Spitzenreiter zuletzt auf den Fersen. Doch weil der VfB keine Punkte abgegeben hat, beträgt der Rückstand weiterhin sieben Zähler.

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
15:00live

In der entscheidenden Phase der Saison hat der SV Stahl Thale offenbar den Schalter umgelegt. Mit zuletzt drei wichtigen Siegen in Folge kletterte die Stahl-Elf aus der Abstiegszone der LOTTO-Landesliga Nord. Kann das Team von Marcel Fricke seinen Lauf fortsetzen? Die Reise führt zum Osterburger FC in die Altmark.

Heute, 15:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
15:00live

Abstiegskracher in Irxleben! Zum Sechs-Punkte-Spiel gastiert der SV Arminia Magdeburg am Sonnabend beim SV Irxleben. Das Schlusslicht aus der Börde benötigt zu Hause dringend drei Punkte, um noch vom Ligaverbleib träumen zu dürfen. Für die Gäste aus der Landeshauptstadt zählt - als Team auf dem ersten Nichtabstiegsplatz - ebenfalls nur ein Dreier. Doch die Sache hat einen Haken: In zwölf Auswärtsspielen gelang den Arminen noch kein einziger Sieg.

Heute, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
15:00live

Wird aus dem Funken eine Flamme? Mit einem Auswärtssieg beim SV Arminia Magdeburg (3:1) hat der SV Preußen Schönhausen ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet. Doch kann der Tabellenvorletzte auch nachlegen? Am Samstag gastiert der FSV Grün-Weiß Ilsenburg bei den Preußen.

Heute, 15:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
15:00live

Zum Salzland-Derby empfängt der SV 08 Baalberge am Sonnabend den SV 09 Staßfurt. Zweimal standen sich beide Teams in dieser Saison schon gegenüber: Im Landespokal gewannen die Staßfurter mit 4:2, in der Liga mit 6:0. Sind aller guten Dinge für die Baalberger drei?

Heute, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
15:00

Mit einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage hat sich der TuS Schwarz-Weiß Bismark aus dem Tabellenkeller befreit. Gerettet sind die Bismarker, die zuletzt mit 0:1 gegen Tangermünde unterlagen, allerdings noch nicht. Das gilt auch für ihren Gastgeber am Sonnabend: Der SV Fortuna Magdeburg II liegt nur einen Zähler vor den Schwarz-Weißen.