Nächste Niederlage: Hallbergmoos verliert auch gegen Landshut

Hallbergmoos (rot) musste sich Landshut (weiß) geschlagen geben. – Foto: Norbert Herrmann

In den aktuellen Testspielen duelliert sich Landesligist VfB Hallbergmoos in erster Linie mit Mannschaften, die die eigene Defensive fordern. Beim 1:2 (0:0) gegen die SpVgg Landshut lief man viel dem Ball hinterher – und hatte gegen ein Top-Team eine richtig schwere Prüfung. Auch das vierte Testspiel ging damit verloren. Wobei dieses Ergebnis durchaus zu erwarten war.

Der Bayernliga-Aufsteiger Landshut hat eine routinierte Mannschaft mit jeder Menge Qualität in den eigenen Reihen. Das hatte dann zur Folge, dass der ambitionierte Landesligist die meiste Zeit Ball und Gegner hinterherlief. In den ersten 45 Minuten machten die Niederbayern Dauerdruck, hatten aber keine wirklich große Torchance. Ein richtiges Brett zur Führung vergab dagegen der Hallbergmooser Valentin Bamberger. „Um so ein Spiel zu gewinnen, musst du dann eben diese eine Chance nutzen“, sagte Trainer Andreas Giglberger später.