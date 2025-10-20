Nächste Niederlage für den FC Kray

Bei gutem Fußballwetter fand das Krayer Team insbesondere in der ersten Halbzeit so gut wie gar nicht ins Spiel. Zwar gab es durch Elias Kraaß in der 17. Minute die erste Torannäherung, doch im weiteren Verlauf der ersten 45 Minuten war der Gastgeber aus Mülheim spielbestimmend; auch, weil dem FC Kray nicht viel gelingen wollte. Folgerichtig dann in der 28. Minute durch Ahmed-Malik Uzun die Hausherrenführung nach einem Fehlpass in der Vorwärtsbewegung. Und nur wenige Minuten später gar das 2:0 für die Hausherren, für das sich Sihun Kim verantwortlich zeichnete. Kurz vor der Pause hatte dann Ferhat Mumcu die Chance zum Anschlusstreffer, scheiterte jedoch am Torhüter der Hausherren, sodass es mit dem 2:0 in die Halbzeitpause ging.

Pappas enttäuscht

In der zweiten Halbzeit schien die Kabinenansprache von Trainer Dimitrios Pappas gefruchtet zu haben, denn von Beginn an zeigte die Krayer Mannschaft ein komplett anderes Gesicht. Bereits in der 47. Minute hatte Jesse Arthur nach einem Fehler von Mülheim-Keeper Jaden Bagh die Chance zum Anschlusstreffer, ließ diese jedoch ungenutzt. Und es war erneut Arthur, der in der 70. Minute das 2:1 auf dem Fuß hatte, doch Mülheims Kakeru Akasaka kratze den Ball für seinen geschlagenen Torwart noch von der Linie. Zehn Minuten vor Schluss dann ein guter Kopfball des eingewechselten Mohammed El Zein nach einem gut geschlagenen Standard, doch auch hier blieb der Torerfolg aus, so dass es am Ende beim 2:0 für die Hausherren blieb.

Ein sichtlich enttäuschter Trainer Dimitrios Pappas nach der Partie: „Der Gegner hat uns viele Räume geboten, die wir jedoch weder bespielt noch belaufen haben. Stattdessen laden wir ihn durch einfache Ballverluste zu Kontern ein. Das 1:0 fällt nach so einer Situation, beim 2:0 verteidigen wir außen zu passiv und in der Mitte nicht konsequent gegen den Mann. Trotzdem haben wir noch vor der Pause die Chance zum Anschlusstreffer durch Ferhat Mumcu, der alleine aufs Tor zuläuft, aber am Torhüter scheiterte. In der zweiten Halbzeit zeigen wir dann ein ganz anderes Gesicht. Wir erspielen uns mehrere hochkarätige Chancen. Jesse Arthur kommt gleich zweimal zum Torabschluss, wo der Gegner auf der Linie klärt; Mo El Zein kommt zu einer guten Kopfballgelegenheit, dazu noch eine Kopfballsituation von Juri Korte. Leider nutzen wir keine dieser Möglichkeiten, um zurück ins Spiel zu kommen. Am Ende verlieren wir verdient, weil wir unsere Chancen nicht nutzen und in der Anfangsphase zu passiv sind. Wir haben eine junge Truppe, die noch viel lernen muss und das geht nur über Spielpraxis. Lehrgeld zu zahlen gehört im Moment zu unserem Prozess. Viele Verletzte und zwei gesperrte Spieler erschweren die Situation zusätzlich, aber das ist keine Ausrede. Gerade jetzt ist es wichtig, dass die jungen Spieler und diejenigen, die bislang weniger gespielt haben, ihre Chancen bekommen, um sich zu beweisen.“