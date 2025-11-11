Nächste Niederlage: FC Kray unterliegt auch im Derby

Die Krayer Mannschaft fand gut in die Partie, der Ball lief sicher durch die Reihen und es gelang des Öfteren, über Außen gefährlich vorzustoßen. Luca Kazelis hatte nach nur wenigen Minuten die Chance zur Führung, brach auf rechts durch, doch sein Schlenzer ging knapp am Tor vorbei. Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit änderte sich am Bild des Spiels nichts. Kray stand defensiv stabil, ließ keine gegnerische Chancen zu und spielte sich immer wieder gefällig nach vorne und hatte Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. In der 25. Minute musste Trainer Dimitrios Pappas dann verletzungsbedingt wechseln. Für den angeschlagenen Elvis Fioklu-Toulan kam Luis Miguel Hoffart in die Partie. Kurz vor der Pause dann der Schock für die Krayer Mannschaft. Die Hausherren kamen über links gefährlich nach vorne, spielten sich in den 16er, wo sich der FCK nur durch ein Foul zu helfen wusste. Den fälligen Strafstoß verwandelte Katernbergs Timo Conde zur 1:0-Halbzeitführung.

Kray lässt zu viele Chancen liegen

Mit dem Willen, schnell den Ausgleich zu erzielen, kam der FC Kray zur zweiten Halbzeit auf den Platz, doch ein langer Ball der Hausherren in der 47. Minute hebelte die Abwehr aus und Maurice Tavio Y Huete erhöhte auf 2:0. Die Gastgeber zogen sich nun zurück; Kray war weiterhin bemüht, Druck zu machen und den Anschlusstreffer zu erzielen, jedoch wollte der Ball, trotz einiger guter Chancen, nicht ins gegnerische Tor. Katernberg versuchte es dagegen, nach Ballgewinnen, mit schnellen Kontern gefährlich zu werden, doch die Krayer Defensive schaffte es größtenteils, diese Angriffe zu stoppen. In den letzten Minuten öffnete das Krayer Team dann den Defensivverbund, um noch mehr Druck auszuüben, doch das Tor wollte einfach nicht fallen. Katernbergs Luca Campe machte dann, nach einem Konter in der 87. Minute, mit dem 3:0 für die Hausherren den Deckel auf die Partie.

Trainer Dimitros Pappas nach dem Derby: „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, in der der Gegner eigentlich nur die Chance durch den Elfmeter hatte. Wir haben uns in den ersten 30 Minuten viele Möglichkeiten herausgespielt, aber es einfach nicht geschafft, den letzten Punch zu setzen, den entscheidenden Abnehmer zu finden oder das Eins-gegen-eins konsequent zu nutzen. Viele Flanken kamen dann auch etwas zu weit. In der zweiten Halbzeit kassieren wir ein Tor nach einem langen Ball. Einer geht zum Kopfball, die anderen beiden sichern nicht ab und so läuft der Gegner fast allein aufs Tor zu. Beim dritten Tor geraten wir in einen Konter, nachdem wir etwas aufgemacht haben, um vielleicht noch ein Tor zu erzielen. Das ist uns aber nicht gelungen. Unterm Strich muss man sagen: Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die effektivere und das war Katernberg. Da müssen wir schleunigst hinkommen, dass wir wieder unsere erste oder zweite Chance nutzen, um solche Spiele zu gewinnen oder in Führung zu gehen.“