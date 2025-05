Nächste Niederlage: Die Celler Lage spitzt sich zu

Der MTV Eintracht Celle findet weiter keinen Weg aus dem Negativstrudel. Am gestrigen Mittwochabend setzte es die vierte Pleite am Stück. Der BSV Schwarz-Weiß Rehden erwies sich als zu überlegen.

Insbesondere fußballerisch hinterließ der Gast vor etwa 280 Zuschauenden den stärkeren Eindruck. Seine Vorteile münzte er nach 33 Minuten in den ersten Treffer um. Einen Steckball von Moody Chana verwertete Sgkrep Stublla mit einem Heber über Keeper Tim-Liam Freund, der mit Regionalligist Jeddeloh in Verbindung gebracht wird, hinweg - 0:1. Auch anschließend wehrte sich der MTV zwar nach Kräften, doch in Gefahr brachte er Rehden nur selten. Als Inwoo Choi eine wunderbare, bei Schlussmann Christian Scheller beginnende Kombination per Flachschuss ins linke Eck zum 0:2 abschloss, war die Partie entschieden (68.). Die Schwarz-Weißen ließen in der Folge nichts mehr anbrennen.