Nächste Neuverpflichtung: Stürmer Farhan Ghaznawi wechselt zum ETB

Farhan Ghaznawi wechselt zum ETB – Foto: ETB Schwarz-Weiß Essen

Die Fans vom ETB können sich jetzt auf den erst 19 jährigen talentierten Stürmer Farhan Ghaznawi freuen, der von der Liga-Konkurrenz Spf. Baumberg ins Stadion Uhlenkrug - powered by Helmut Reiter GmbH - wechselt. In Baumberg absolvierte Ghaznawi in seiner ersten Senioren-Saison bereits 23 Oberliga-Spiele und konnte sein vielversprechendes Potenzial unter Beweis stellen.

Ghaznawi will hart arbeiten

"Ich freue mich sehr, jetzt beim ETB Schwarz-Weiß Essen zu sein. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv und haben mir ein richtig gutes Gefühl gegeben. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, hart zu arbeiten und gemeinsam erfolgreich zu sein", so Farhan über seinen Wechsel zum Uhlenkrug."

Mit den Verpflichtungen von Scholl und Ghaznawi ist der ETB weiter auf einem guten Weg eine optimale Kaderstruktur und Mischung aus möglichst vielen Talenten und den gestandenen Spielern wie Haar, Lucas, Urban, Kaminski und Golz herzustellen.