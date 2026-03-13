Nächste „Mission 8000“ in der Hänsch-Arena

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Der SV Meppen geht mit Rückenwind in das Heimspiel gegen Werder Bremen II. Am Samstag um 14 Uhr empfängt das Team von Trainer Lucas Beniermann die Bremer Reserve in der Hänsch-Arena. Nach dem dramatischen 3:2-Erfolg beim SSV Jeddeloh, der erst in der Schlussphase entschieden wurde, ist der SVM mittlerweile seit elf Spielen ungeschlagen und möchte seine Spitzenposition in der Regionalliga Nord weiter festigen.

Unter Wolter blieb Bremen in den ersten beiden Partien ohne Gegentor – allerdings auch ohne eigenen Treffer. Sowohl gegen HSC Hannover als auch bei Blau-Weiß Lohne endeten die Spiele torlos. Mit 28 Punkten aus 23 Partien rangiert die Werder-Reserve aktuell auf Platz elf der Tabelle.

Mit Werder Bremen II reist ein Gegner an, der sich zuletzt vor allem defensiv stabil präsentierte. Seit dem Trainerwechsel zum Jahresbeginn steht mit Thomas Wolter ein echtes Bremer Urgestein an der Seitenlinie. Der 62-Jährige übernahm das Team interimsmäßig von Christian Brand, der zum Schweizer Fußballverband wechselte.

Gefährlich bleibt die Offensive dennoch. Cimo Röcker führt mit elf Treffern die interne Torjägerliste an, Princewill Mbock kommt auf acht Tore. Als bester Vorlagengeber gilt Christian Stark mit sieben Assists, dessen Einsatz jedoch derzeit fraglich ist.

SVM mit Rückenwind und Fanunterstützung

Der SV Meppen setzt erneut auf die Unterstützung seiner Anhänger. Beim letzten Heimspiel gegen den Hamburger SV II waren knapp 8500 Zuschauer in der Arena und sorgten für eine eindrucksvolle Atmosphäre. Auch diesmal läuft die nächste „Mission 8000“ vielversprechend.

Trainer Lucas Beniermann betont die Bedeutung der Kulisse: „Wir wollen zu Hause natürlich mit unserem Fußball erfolgreich sein. Dabei hoffen wir wieder auf eine großartige Unterstützung, sodass wir unsere Spitzenposition untermauern.“

Personelle Situation

Personell muss der SVM weiterhin mehrere Ausfälle verkraften. Neben dem langzeitverletzten Niclas Nadj fehlen auch Thorben Deters, Jonathan Wensing und Lasse Zumdieck. Zudem muss Julian Ulbricht eine Gelbsperre absitzen.

Trotz dieser Ausfälle will Meppen die Erfolgsserie fortsetzen. Mit noch fünf Heimspielen in der laufenden Saison im Rücken der eigenen Fans könnte der nächste Schritt im Titelrennen gelingen.