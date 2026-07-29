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Nächste Leihe perfekt: Skov Olsen zieht es nach Istanbul
Der dänische Nationalspieler wechselt für eine Saison zum türkischen Erstligisten Basaksehir FK
Der VfL Wolfsburg und Andreas Skov Olsen gehen vorerst getrennte Wege. Der dänische Nationalspieler wird für die kommende Saison an den türkischen Erstligisten Basaksehir FK verliehen. Trotz des erneuten Leihgeschäfts bleibt der 26-Jährige langfristig an die Wölfe gebunden – sein Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis 2029.
Für Skov Olsen ist es bereits die zweite Leihstation innerhalb kurzer Zeit. Nachdem der Offensivspieler die Rückrunde der vergangenen Saison bei den Glasgow Rangers verbracht hatte, sammelt er nun weitere Spielpraxis in der türkischen Süper Lig.
Mit dem Wechsel nach Istanbul erhält der Rechtsaußen die Möglichkeit, regelmäßig auf hohem Niveau Spielminuten zu sammeln.
Wechsel im Winter 2025
Skov Olsen war im Januar 2025 vom belgischen Spitzenklub Club Brügge zum VfL Wolfsburg gewechselt. In eineinhalb Jahren absolvierte der dänische Nationalspieler insgesamt 23 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.
In der vergangenen Rückrunde lief der Offensivspieler leihweise für die Glasgow Rangers auf. Für den schottischen Traditionsverein bestritt er elf Pflichtspiele, steuerte ein Tor sowie drei Vorlagen bei.
Nun folgt mit Basaksehir FK die nächste Station seiner Karriere. Der türkische Erstligist sichert sich die Dienste des Flügelspielers für die kommende Spielzeit, während der VfL Wolfsburg auf eine weitere positive Entwicklung seines Offensivakteurs setzt. Langfristig bleibt Skov Olsen mit einem bis 2029 laufenden Vertrag weiterhin an die Grün-Weißen gebunden.