Nächste Leihe perfekt: Skov Olsen zieht es nach Istanbul

Für Skov Olsen ist es bereits die zweite Leihstation innerhalb kurzer Zeit. Nachdem der Offensivspieler die Rückrunde der vergangenen Saison bei den Glasgow Rangers verbracht hatte, sammelt er nun weitere Spielpraxis in der türkischen Süper Lig. Mit dem Wechsel nach Istanbul erhält der Rechtsaußen die Möglichkeit, regelmäßig auf hohem Niveau Spielminuten zu sammeln.

Wechsel im Winter 2025 Skov Olsen war im Januar 2025 vom belgischen Spitzenklub Club Brügge zum VfL Wolfsburg gewechselt. In eineinhalb Jahren absolvierte der dänische Nationalspieler insgesamt 23 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. In der vergangenen Rückrunde lief der Offensivspieler leihweise für die Glasgow Rangers auf. Für den schottischen Traditionsverein bestritt er elf Pflichtspiele, steuerte ein Tor sowie drei Vorlagen bei.