Nächste knappe SVW-Niederlage

Fuẞball-Bezirksliga Süd – Schlusslicht Wettelsheim hat zu Hause gegen Spitzenreiter Aufkirchen mit 1:2 verloren.

Trotz nasskaltem Wetter kamen am Samstagnachmittag gut 100 Zuschauer an den Hirschfeldweg nach Wettelsheim. Letzter gegen Erster hieß dort die Konstellation in der Fußball-Bezirksliga Süd, wobei sich der gastgebende SV Wettelsheim knapp mit 1:2 gegen den Spitzenreiter SC Aufkirchen geschlagen geben musste. Bereits in der Vorwoche hatte sich das Team von Trainer Julian Dürnberger beim Tabellenzweiten Sportfreunde Dinkelsbühl gut verkauf, allerdings auch dort knapp mit 2:3 verloren.

Das Auswärtsmatch hatte allerdings Mut gemacht und Auftrieb gegeben. Der SVW sah sich keineswegs chancenlos gegen den Titelaspiranten. Zu Beginn neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Mit der ersten guten Chance gelang den Gästen in der 13. Minute allerdings die Führung durch Vitus Reichert. Dieser schlenzte den Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke ins lange Tordreieck. Danach hätte der Tabellenführer die Führung vor allem durch Stefan Herzog und Sebastian Beck weiter ausbauen können, doch entweder war Torhüter Dominic Rogner oder Innenverteidiger Matthias Huzel auf dem Posten. So kamen die Wettelsheimer nach 30 Minuten zum etwas schmeichelhaften Ausgleich durch David Mürl. Dieser setzte einen Abpraller nach einem Schuss von Florian Bunz gedankenschnell zum 1:1 in die Maschen. Auch danach war der Spitzenreiter sehr gefährlich, scheiterte aber immer wieder beim Abschluss.