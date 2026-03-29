Nächste knappe Pleite

Man hält es kaum für möglich, doch die Personalnot nimmt inzwischen so groteske Züge an, dass Coach Bernecker nur dank Unterstützung aus der zweiten Mannschaft überhaupt 11 Spieler aufs Feld schicken konnte. So schien der Heimspielauftakt ins Pflichtspieljahr 2026 schon vor Anpfiff unter keinem guten Stern zu stehen und die Gäste zeigten auch von Beginn an, dass sie die Punkte dringend für den Klassenerhalt benötigen. Durch hohes Anlaufen und druckvolles Pressing setzten sie den TSV früh unter Druck, was ihnen nach einer Viertelstunde die erste Großchance eröffnete, die Marvin Baier per Fußabwehr vereitelte. Einen Freistoß von der linken Seite entschärfte unser Schlussmann mit den Fäusten (17.), und ein scharf reingezogener Eckball streifte die Oberkante der Latte (20.). Die einzige TSV-Chance in den ersten 45 Minuten bot sich Marcel Baier per Kopf nach einem schön vorgetragenen Angriff über Offterdinger, Rapp und Moser (26.). Für die FVgg verzog Kapitän Holzinger völlig freistehend am zweiten Pfosten (28.), und konnte auch das direkte Duell gegen Baier nach einem Fehler im Spielaufbau nicht für sich entscheiden (33.). Ein weiteres Mal zeichnete sich Baier gegen Vitzdamm aus, nachdem seine Vorderleute den Ball in der gegnerischen Hälfte vertändelt hatten (36.). Die verdiente Pausenführung für die FVgg hatte einen äußerst bitteren Beigeschmack, da Kapitän Balzer in der Entstehung ein Foulspiel im Mittelfeld monierte. Diese Einschätzung teilte der Unparteiische allerdings leider nicht, ließ den Weingartener Angriff laufen, Bastian Jaus blieb vor dem Tor eiskalt und vollstreckte zum 0:1-Halbzeitstand (41.).

Den schläfrig wirkenden Eindruck aus der ersten Hälfte wollte die TSV-Elf im zweiten Durchgang revidieren und kam deutlich entschlossener zurück auf den Platz. Der verdiente Lohn dafür folgte schon nach knapp zehn Minuten, als Erismann kurz hinter der Strafraumkante gefoult wurde und sich der Schiedsrichter, der zuerst auf Freistoß entschieden hatte, richtigerweise von seinem Linienrichter korrigieren ließ und auf den Punkt zeigte. Kapitän Balzer verlud FVgg-Keeper Loesch und schrieb zum 1:1 an. Nun wollten die Auerbacher sichtlich mehr und spielten konsequenter nach vorne. Die Riesenchance zur Führung bot sich dem zur Pause eingewechselten Michael Bonavia, der statt den Torabschluss zu suchen, nochmal auf Felix Rapp querlegte, welcher das lange Eck leider um einige Zentimeter verfehlte (65.). Stattdessen lud man den Gegner mal wieder ein und statt der Auerbacher Führung fiel das Tor auf der Gegenseite: 1:2 für die FVgg (69.). Die Bernecker-Jungs suchten ihr Heil nun zunehmend in der Offensive, was den Gästen natürlich Räume brachte, die sie jedoch nicht wirklich zu nutzen wussten. Acimovics Distanzschuss küsste erneut die Latte (70.), Vitzdamm verpasste nach einem Freistoß am langen Pfosten die Hereingabe (79.), und konnte sich auch im direkten Duell mit Baier nicht durchsetzen (81.). So warf der TSV in den Schlussminuten wirklich nochmal alles – inklusive seines Torhüters – nach vorne, doch sowohl Bonavia (93.) als auch Rapp (94.) kamen trotz aussichtsreicher Chancen nicht zum Erfolg. Als dann auch noch ein Handspiel im gegnerischen Strafraum ungeahndet blieb und der Unparteiische die Partie nach großzügiger Nachspielzeit abpfiff, mussten die Auerbacher wieder einmal mit hängenden Köpfen das Feld verlassen.