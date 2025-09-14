 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Der Breidenbacher Negativstrudel hinterlässt Spuren: Auch bei Torjäger und Spielertrainer Felix Baum, der die kommenden Wochen erstmal von draußen zusehen darf. © Jens Schmidt
Der Breidenbacher Negativstrudel hinterlässt Spuren: Auch bei Torjäger und Spielertrainer Felix Baum, der die kommenden Wochen erstmal von draußen zusehen darf. © Jens Schmidt

Nächste Klatsche und neue Personalsorgen für FV Breidenbach

Teaser VL MITTE: +++ Die Misere der Perftaler setzt sich fort: In der Fußball-Verbandsliga kassiert das Team eine 0:4-Heimniederlage gegen Hadamar und verliert den wohl wichtigsten Leistungsträger +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
Hadamar
Breidenbach

Breidenbach. Beim Duell der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FV Breidenbach und dem SV Rot-Weiß Hadamar haben die Serien gehalten: Währen die Perftaler nach einem gebrauchten Tag 0:4 (0:3) verloren und zum siebten Mal hintereinander als Verlierer vom Platz gingen, feierte der Ex-Hessenligist bereits den vierten Sieg in Folge.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 014.9.2025, 20:42 Uhr
RedaktionAutor