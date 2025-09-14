Nächste Klatsche und neue Personalsorgen für FV Breidenbach

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Breidenbach. Beim Duell der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FV Breidenbach und dem SV Rot-Weiß Hadamar haben die Serien gehalten: Währen die Perftaler nach einem gebrauchten Tag 0:4 (0:3) verloren und zum siebten Mal hintereinander als Verlierer vom Platz gingen, feierte der Ex-Hessenligist bereits den vierten Sieg in Folge.