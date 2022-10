Nächste Hürde Elversberg 1.FC Saarbrücken: Nach 0:7 nun gegen Bundesliga-Absteiger

Für die U16 des 1. FC Saarbrücken stellt sich am Samstag (13 Uhr, Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld, Camphauser Str.) mit Bundesliga-Absteiger SV Elversberg gleich die nächste hohe Hürde in den weg. Erst am vergangenen Samstag gab es als Gast des 1. FC Kaiserslautern, der in der abgelaufenen Runde ebenfalls in der höchsten Liga spielte, eine 0:7 (0:4)-Niederlage. Nicht nur vom Ergebnis her will das Team von Trainer Joscha Klauck sich nun besser präsentieren, sondern wenn möglich auch Punkte im FC-Sportfeld behalten. Das könnte einfacher werden, denn die Elversberger liegen auf Rang fünf, haben aber bei zwei Punkten Rückstand auf den Zweiten Eintracht Trier zwei Spiele weniger als die Moselaner bestritten. Die FCS-Jungs als Neunter haben sieben Spiele bestritten, also eine Partie weniger als der Sechste Spielvereinigung Eintracht Glas-Chemie Wirges. Andersherum steht der TSV Schott Mainz zwar einen Platz hinter den Malstatttern, hat bei zwei Zählern Rückstand aber auch eine Begegnung weniger absolviert. Die Tabelle ist also nicht sehr aussagekräftig. Mit einem Sieg, der auch gut fürs Prestige wäre, würden die Malstatter im günstigsten Fall bis auf Platz Sechs vorstoßen können.