Nächste hohe Hürde

Die Saisonverläufe des VfB Eppingen und FC Zuzenhausen entwickeln sich in weiter voneinander entfernte Richtungen. Während die Fachwerkstädter schon Dritter sind – Tendenz steigend – belegt Zuze den Relegationsrang gegen den Abstieg. Das anstehende Wochenende droht diese Entwicklung weiter zu beschleunigen. Die Eppinger sind gegen den Aufsteiger und Tabellenelften TSV Reichenbach klar favorisiert, während der FC mit GU-Türk. SV Pforzheim den Zweiten empfängt. Beide Partien beginnen am Samstag um 15.30 Uhr.

Die Spitze hat schon die dreifache Punkteausbeute. Das soll den FC aber nicht noch weiter verunsichern, beim Absteiger sind Zuversicht und Hoffnung nach wie vor groß, endlich den Knoten platzen zu lassen. "Es gilt die Trendwende einzuleiten und dafür zählen jetzt mehr denn je nur Ergebnisse", sagt Marc Schneckenberger.

Der spielende Co-Trainer des FC ist nicht unglücklich darüber, mit GU-Türk. SV Pforzheim am Samstag auf einen der Meisterschaftsfavoriten zu treffen und sagt: "Vielleicht kommt so ein Brocken zuhause auch mal zur rechten Zeit." Dennoch hat er selbstverständlich Respekt vor den Goldstädtern und erwähnt: "Sie haben sich im Sommer sehr gut verstärkt und sind eine Mannschaft, mit der man von Anfang an in der Spitzengruppe rechnen musste."