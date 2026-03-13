Nächste Hiobsbotschaft: TSV Murnau muss in Hallbergmoos auch auf zweiten Kapitän verzichten „War schon ein Stimmungsdämpfer“ von Andreas Mayr · Heute, 11:52 Uhr · 0 Leser

Springt für den verletzten Philip Jarosch ein: Fabian Heiland (l.) hat sich gut entwickelt. Sein Trainer bescheinigt ihm ein „Riesen-Talent“. – Foto: Andreas Mayr

Georg Kutter verletzte sich im Training schwer. Der TSV reist trotzdem selbstbewusst als Außenseiter zum Topteam nach Hallbergmoos.

Bis zum Mittwochabend waren es zwei fabelhafte Wochen für Martin Wagner und seine Mannen. Ihre Energiespeicher erreichten an die 100 Prozent, erstmals durften sie sich wieder auf Rasen austoben, und mit Fabian Heiland fanden sie auch noch den passenden Ersatz für den verletzten Kapitän. Aber dann kam es zu diesem „saublöden“ Zweikampf zwischen Torwart und Georg Kutter, der mit einer unsanften Landung auf dem Boden aufschlug, am Tag darauf nur mit Krücken vorwärts kam und in den nächsten Tagen vom Doktor genauestens untersucht wird. „War schon ein Stimmungsdämpfer“, sagt der Trainer der Murnauer Fußballer zu einem möglicherweise längeren Ausfall des Führungsspielers. Damit verliert der TSV vor dem Gastspiel in Hallbergmoos an diesem Freitag (19 Uhr) auch seinen zweiten Kapitän. Am Tag danach war zumindest „die erste Schockwelle“ überstanden, sagt Wagner. Nur weil ihre beiden Routiniers nun fehlen, ist das doch kein Grund für Traurigkeit oder gar Resignation. „Wir werden eine Lösung finden.“ Die Drachen befinden sich ja noch im Dunstkreis der Aufstiegskandidaten. Ob sie auch ohne Kutter und Philip Jarosch weiterhin dazugehören, ist für sie ohnehin zweitrangig. „Wir sehen uns nicht in der Rolle und sprechen nie über den Aufstieg.“

Diese jugendliche Nonchalance ist vielleicht sogar ihr größter Trumpf. Die anderen Clubs, Hallbergmoos vorneweg, kokettieren mit der Bayernliga, investieren fleißig in große Namen. Murnau hingegen hat nur sich, seinen nach wie vor ungebrochenen Teamgeist und absolut keinen Druck. „Wir sind das Außenseiter-Team, individuell sind die anderen viel besser besetzt als wir“, hält der Trainer fest. Aber das hat beim TSV ja noch nie jemanden interessiert, weil am Ende immer noch Spieler die Tore schießen – keine Namen. Der Name Heiland ist das passende Stichwort. Fabians älterer Bruder Tobias spielte für 1860, den FC Bayern, Hoffenheim und Augsburg, ist mittlerweile in der Regionalliga in Buchbach angekommen, während sein kleiner Bruder das beschauliche Murnau als Ausbildungsstätte wählte. Potenzial hat der jüngere Heiland zweifelsohne. „Ein Riesen-Talent“ sagt etwa sein Coach. Der 19-Jährige rückt für Jarosch in die Innenverteidigung. „Ich traue ihm die Rolle zu“, betont Wagner. Gerade deshalb entwickeln sich junge Spieler unter ihm oft so rasant. Weil Wagner ihre Einsätze nicht als Notnagel, sondern als Chance begreift. Als Fußballer könne er den Kapitän auf jeden Fall ersetzen, nur als Anführer „ist der PJ für uns unersetzbar“. Das wäre aber auch zu viel verlangt von einem jungen Burschen.