 2026-07-06T13:26:36.144Z

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Nächste Hiobsbotschaft für Seebach: Schwingenschlögl fällt lange aus

Der 22-jährige Verteidiger hat sich im Testspiel gegen Hutthurm die Adduktorensehne gerissen

von Thomas Seidl · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
Fabian Schwingenschlögl wird dem TSV Seebach für den Rest des Jahres fehlen
Fabian Schwingenschlögl wird dem TSV Seebach für den Rest des Jahres fehlen – Foto: Harry Rindler

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Fabian Schwingenschlögl
Fabian Schwingenschlögl

Fabian Schwingenschlögl war nach der Winterpause die Entdeckung beim Landesliga-Vizemeister TSV Seebach. Der im Sommer 2025 von der SpVgg Niederalteich gekommene Defensiv-Allrounder spielte sich in der Innenverteidigung fest und entwickelte sich im Frühjahr zu einem absoluten Leistungsträger. Nun ist das Fußballjahr 2026 für den 22-jährigen Plattlinger gelaufen, denn Schwingenschlögl hat sich beim 3:1-Testspielerfolg am vergangenen Samstag gegen den Bezirksligisten SV Hutthurm die Adduktorensehne gerissen.

"Schon beim Aufwärmen habe ich ein Ziehen im Leistenbereich gespürt. Da wir aber ohnehin personell ziemlich angezwickt waren, wollte ich es trotzdem probieren. Als ich nach ein paar Minuten einen Diagonalball geschlagen habe, hat es mir einen brutalen Stich gegeben und ich bin daraufhin zusammengesackt. Ich habe sofort gespürt, dass irgendetwas kaputt ist", berichtet Schwingenschlögl, der mit seinem Verdacht recht behalten sollte. Bei einer MRT-Untersuchung wurde der Abriss der Adduktorensehne festgestellt. "Ich bin am Donnerstag bei einem Spezialisten und werde vermutlich gleich operiert. So oder so wird die Ausfallzeit circa ein halbes Jahr betragen. Für mich ist das Fußballjahr 2026 damit leider gelaufen", seufzt der Abwehrmann.



Nach Standard-Spezialist Luca Kapfenberger, der sich Ende Mai das Kreuzband gerissen hat, ist Schwingenschlögl der nächste langfristige Ausfall für den personell ohnehin dünn besetzen Kader des TSV Seebach, der seit vergangener Woche ohne Trainer dasteht. Coach Wolfgang Beller hat - vermutlich auch wegen der Personal-Knappheit - das Handtuch geworfen. Einen Nachfolger für den 62-jährigen A-Lizenzinhaber kann der Verein noch nicht präsentieren. Aktuell leitet der erst vor ein paar Wochen als Assistenzcoach installierte Quirin Grabolle die Trainingseinheiten und stand gegen Hutthurm auch als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie.