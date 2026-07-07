Nächste Hiobsbotschaft für Seebach: Schwingenschlögl fällt lange aus

Fabian Schwingenschlögl wird dem TSV Seebach für den Rest des Jahres fehlen – Foto: Harry Rindler

Fabian Schwingenschlögl war nach der Winterpause die Entdeckung beim Landesliga-Vizemeister TSV Seebach. Der im Sommer 2025 von der SpVgg Niederalteich gekommene Defensiv-Allrounder spielte sich in der Innenverteidigung fest und entwickelte sich im Frühjahr zu einem absoluten Leistungsträger. Nun ist das Fußballjahr 2026 für den 22-jährigen Plattlinger gelaufen, denn Schwingenschlögl hat sich beim 3:1-Testspielerfolg am vergangenen Samstag gegen den Bezirksligisten SV Hutthurm die Adduktorensehne gerissen.

"Schon beim Aufwärmen habe ich ein Ziehen im Leistenbereich gespürt. Da wir aber ohnehin personell ziemlich angezwickt waren, wollte ich es trotzdem probieren. Als ich nach ein paar Minuten einen Diagonalball geschlagen habe, hat es mir einen brutalen Stich gegeben und ich bin daraufhin zusammengesackt. Ich habe sofort gespürt, dass irgendetwas kaputt ist", berichtet Schwingenschlögl, der mit seinem Verdacht recht behalten sollte. Bei einer MRT-Untersuchung wurde der Abriss der Adduktorensehne festgestellt. "Ich bin am Donnerstag bei einem Spezialisten und werde vermutlich gleich operiert. So oder so wird die Ausfallzeit circa ein halbes Jahr betragen. Für mich ist das Fußballjahr 2026 damit leider gelaufen", seufzt der Abwehrmann.





