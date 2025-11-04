In Eilenburg stand Robbie Felßberg für RWE noch auf dem Feld, nun fehlt er längere Zeit. – Foto: © Marcel Junghanns

Nächste Hiobsbotschaft für Blumenstädter Längere Pause beim FC Rot-Weiß Erfurt: Flügelflitzer verletzt sich in Eilenburg.

Der FC Rot-Weiß Erfurt muss in den kommenden Wochen auf einen weiteren Spieler verzichten. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Eilenburg zog sich ein Akteur des Teams eine Verletzung zu, die sich nun als schwerwiegender herausgestellt hat als zunächst angenommen.

Die medizinischen Untersuchungen am Montagabend ergaben die bittere Diagnose: Anbruch des Wadenbeinköpfchens bei Flügelspieler Robbie Felßberg. Der 22-Jährige wird individuell behandelt und kann vorerst nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Wie lange er ausfallen wird, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen. Felßberg gehört seit mehreren Jahren fest zum Kader der ersten Mannschaft. In der laufenden Saison stand der Flügelflitzer bereits 13 Mal für RWE auf dem Platz. Das Erfurter Eigengewächs ist einer der wenigen Spieler, der den Sprung aus der eigenen Nachwuchsabteilung in den Männerbereich geschafft hat – und hat sich in den vergangenen Spielzeiten als verlässlicher Stammspieler etabliert.

Erfurts' Cheftrainer Fabian Gerber bedauert den Ausfall seines Spielers: „Das ist natürlich ein herber Rückschlag – sowohl für Robbie persönlich als auch für uns als Team. Wir haben aktuell ohnehin einige verletzte Spieler, was die Situation zusätzlich erschwert. Besonders bitter ist es aber natürlich für Robbie selbst. Wir wünschen ihm eine schnelle und vollständige Genesung und werden ihn bestmöglich unterstützen.“ In der Mitteilung des FC Rot-Weiß Erfurt wünscht der Verein Robbie Felßberg gute Besserung und hofft auf eine baldige Rückkehr auf den Platz. Lange Verletztenliste