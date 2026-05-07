Nächste Herkulesaufgabe für den SC Reusrath – Kellerduell bei DV

Der 31. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 2, verspricht einiges an Spannung! Bereits am Freitagabend (8. Mai, 19,45 Uhr) empfängt Tabellenführer SC Reusrath den ersten Verfolger SV Solingen. In der Vorwoche hat der Sportclub beim FSV Vohwinkel bereits Kaltschnäuzigkeit bewiesen und die Pole-Position verteidigt. Im Tabellenkeller kommt es zwischen DV Solingen II und dem SSV Berghausen zu einem richtungsweisenden Duell – für den Verlierer wird es ganz düster. Dabei wird es für den SSV ganz schwer, denn die Solinger haben sich zuletzt mit fünf Spielen ohne Niederlage in einen regelrechten Rausch gespielt. Das ist der kommende Spieltag:
32. Spieltag
So., 17.05.26 15:00 Uhr Jugoslavija - Cronenberg
So., 17.05.26 15:00 Uhr Ronsdorf - SC Reusrath
So., 17.05.26 15:00 Uhr SSV Germania - SC Viktoria
So., 17.05.26 15:15 Uhr HSV Langenf. - Hackenberg
So., 17.05.26 15:15 Uhr Türkgücü Vel - DV Solingen II
So., 17.05.26 15:30 Uhr Richrath - RW Wülfrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr Berghausen - BV Gräfrath
So., 17.05.26 15:30 Uhr Vohwinkel - SV 09/35 W
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Solingen - SSVg Velbert II
33. Spieltag
So., 31.05.26 12:45 Uhr DV Solingen II - Vohwinkel
So., 31.05.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Ronsdorf
So., 31.05.26 13:00 Uhr RW Wülfrath - Jugoslavija
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Viktoria - HSV Langenf.
So., 31.05.26 15:00 Uhr SC Reusrath - SSV Germania
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV 09/35 W - SV Solingen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Richrath - Hackenberg
So., 31.05.26 15:30 Uhr BV Gräfrath - Türkgücü Vel
So., 31.05.26 15:30 Uhr Berghausen - Cronenberg