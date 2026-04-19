Nächste herbe Pleite

Nach der üblen Heimklatsche gegen die Ettlinger Reserve erwischte unsere wieder mal stark ersatzgeschwächte Zweite auch am Malscher Federbach keinen besseren Tag und kam erneut mit 0:7 unter die Räder. Zwar zeichnete sich Felix Schorer in der Anfangsphase noch mit zwei guten Paraden aus, nach 17 Minuten war der Bann für die Gastgeber aber gebrochen und sie gingen verdientermaßen in Führung. Das 2:0 war ein Freistoß aus dem linken Halbfeld, der sich über unseren Keeper hinweg ins Tor senkte (35.). Zwischenzeitlich retteten Schorer und das Aluminium vor dem nächsten Einschlag, bevor der Unparteiische nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum zwar das Tor der Hausherren aberkannte, statt die deutliche Abseitsposition zu ahnden, aber auf Elfmeter entschied. Diesen verwandelte der FV zum 3:0-Pausenstand (45.). In der Nachspielzeit hatte David Bossert den ersten Abschluss für den TSV, fand aber aus kurzer Distanz in FV-Keeper Cinar seinen Meister.

Auch nach dem Seitenwechsel besserte sich das Bild aus Auerbacher Sicht nicht. Das 4:0 fiel aus wiederum äußerst abseitsverdächtiger Position (50.), und beim 5:0 war der Ball zuvor bereits meterweit im Aus (55.), was jedoch weder der Unparteiische noch die Hausherren so gesehen haben wollten. Die einzigen offensiven Bemühungen aus Auerbacher Sicht waren ein langer Ball von Schwab, den Cinar vor Seidl klären konnte (65.) und ein Dörnhöfer-Freistoß aus aussichtsreicher Position direkt in die Hände des gegnerischen Keepers (68.). Dass Schindele nach einer klaren Tätlichkeit an Weiß nur die gelbe Karte sah, passte gerade noch zu diesem Tag. Der Malscher Trainer erkannte allerdings die Zeichen der Zeit und wechselte seinen mit der gelben Karte gut bedienten Akteur direkt nach der Aktion aus. In der Schlussphase brachten Seidl und Schwab den Ball trotz guter Möglichkeit nicht an Cinar vorbei (87.), während man sich auf der Gegenseite in der Nachspielzeit noch zwei weitere Gegentore fing (90./92.). So steht unterm Strich die nächste deutliche Niederlage, die sich unsere Reserve möglichst schnell aus den Kleidern schütteln sollte, um im Nachholspiel beim FC Busenbach II ein anderes Gesicht an den Tag zu legen.