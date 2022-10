Nächste herbe Klatsche für die "Urus" 6:2 Niederlage in Forchheim

Nach der Niederlage in Mitterteich hatten sich die „Urus“ viel vorgenommen für das Spiel in Forchheim. Leider sollte es aber auch beim Jahn nicht besser laufen als in den vergangenen Wochen. Bereits nach sieben und neun Minuten musste SVU-Schlussmann Moritz Weis zwei Mal hinter sich greifen. Zwei einfach gespielte Angriffe des Jahn reichten aus, um die Hintermannschaft des SV Unterreichenbach zu überwinden. Zunächst stocherte Schwab den Ball über die Linie, und nur 120 Sekunden später vollendete Kühn einen Doppelpass zum 2:0. Rund 20 Minuten vor der Pause war dann (eigentlich) bereits alles klar, nachdem Kühn mit seinem zweiten und dritten Treffer (23./33.) zum zwischenzeitlichen 4:0 einen lupenreinen Hattrick markierte und dabei weitere Unachtsamkeiten des SVU eiskalt ausnutze. Nach dem Anschlusstreffer von Jonas Brechtelsbauer in der 36. Minute, welchem ein stark vorgetragener Angriff der Gäste vorausging, sah Forchheim-Kapitän Noppenberger nach einem Einsteigen gegen Klarner die glatt rote Karte (42.). Kurz darauf verkürzt David Bub nach einem Abstauber zum 2:4 (44).