Nächste Heimpleite für SVW Mainz Landesligist verliert trotz früher Führung mit 1:2 gegen den FSV Schifferstadt

WEISENAU . Nach zehn Spieltagen in der Landesliga Ost stecken die Fußballer des SVW Mainz mitten im Abstiegskampf. Das 1:2 (1:1) gegen den auswärtsstarken FSV Schifferstadt war bereits die dritte Heimpleite für den Aufsteiger – und die zweite hintereinander. Vor 70 Zuschauern hatte Finn Leoff die Weisenauer früh in Führung gebracht (3.). Doch kurz vor und kurz nach der Pause netzten die Gäste durch Sven Hoffmann (45.) und David Furch (53.) ein und kamen so zu ihrem dritten Auswärtsdreier.