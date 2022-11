Nächste Heimniederlage für Zeven

Den Kickern des TuS Zeven ist beim Einsatzwillen nichts vorzuwerfen. Aber die Abwehr ist viel zu löcherig - und das Team ist vorne viel zu harmlos, sorgt nicht für genug Torgefahr. Und so gab es in der Zevener Ahe vor der neu bestuhlten Tribüne die nächste Heimniederlage. Nach dem am Ende verdienten 1:2 gegen den Namensvetter TuS Bothel steht jetzt nur noch der TSV Karlshöfen mit einem Punkt weniger noch schlechter da als die Mannschaft von Trainer Sören Haß.