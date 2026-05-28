Nächste Führungskrise bei Wacker: Wieder kein Vorstand?!

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung konnte kein neuer Vorstand gewählt werden. Trotz intensiver Gespräche und zahlreicher Bemühungen fanden sich keine Kandidaten, die bereit sind, Verantwortung im Verein zu übernehmen.
„Es sind keine Bewerbungen eingegangen – auch heute Abend konnte kein neuer Vorstand aufgestellt werden“, teilte der Verein seinen Mitgliedern, Fans und Unterstützern mit. Gleichzeitig sprach der Klub von einer „sehr ernsten Situation“, die alle Beteiligten nachdenklich machen müsse.
Um die Handlungsfähigkeit des Vereins weiterhin sicherzustellen und größeren Schaden abzuwenden, stimmten die Mitglieder einstimmig dafür, dass der bisherige Vorstand seine Arbeit bis zum 29. Juni 2026 fortführt. Dies geschehe laut Verein „nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Verantwortung gegenüber unserem FSV“.
Dennoch gibt es auch positive Signale. Nach Vereinsangaben haben sich Personen bereit erklärt, den Neuaufbau eines Vorstandes aktiv zu unterstützen. Darauf wolle man nun aufbauen.
In seiner Mitteilung richtete der Verein zudem einen deutlichen Appell an Mitglieder, Fans sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft: „Jetzt ist der Moment, zusammenzustehen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam eine Zukunft für unseren Verein zu schaffen.“
Bereits im Jahr 2025 hatte der Traditionsverein eine ähnliche Krise erlebt. Damals endete eine Mitgliederversammlung ebenfalls ohne Vorstandswahl, der Verein stand anschließend mehrere Wochen ohne Führung da. Erst knapp zwei Monate später konnte wieder ein handlungsfähiger Vorstand gebildet werden.
Torsten Klaus wurde damals mit großer Mehrheit erneut zum Vorsitzenden gewählt. Gegenüber der Thüringer Allgemeinen sagte er seinerzeit: „Wir haben viele Gespräche geführt, mit aktiven und passiven Mitgliedern, um zu sondieren, wie es mit dem Verein weitergehen könnte. Ich freue mich darüber, was zustande gekommen ist. Ohne Höhenflüge und auf gesunden Beinen.“
Wie es beim FSV Wacker 90 Nordhausen nun weitergeht, bleibt offen. Klar ist jedoch: Der Verein steht erneut vor einer entscheidenden Phase seiner Vereinsgeschichte.