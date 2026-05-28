Nächste Führungskrise bei Wacker: Wieder kein Vorstand?! Beim FSV Wacker 90 Nordhausen spitzt sich die Situation an der Vereinsspitze erneut zu. von FuPa / PM Wacker · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Sportlich gehts um den Verbleib in der Thüringenliga, Vereinstechnisch um den Fortbestand beim FSV Wacker 90 Nordhausen. – Foto: © Sebastian Harbke

Verlinkte Inhalte Thüringenliga Nordhausen

Auf der jüngsten Mitgliederversammlung konnte kein neuer Vorstand gewählt werden. Trotz intensiver Gespräche und zahlreicher Bemühungen fanden sich keine Kandidaten, die bereit sind, Verantwortung im Verein zu übernehmen.

„Es sind keine Bewerbungen eingegangen – auch heute Abend konnte kein neuer Vorstand aufgestellt werden“, teilte der Verein seinen Mitgliedern, Fans und Unterstützern mit. Gleichzeitig sprach der Klub von einer „sehr ernsten Situation“, die alle Beteiligten nachdenklich machen müsse. Um die Handlungsfähigkeit des Vereins weiterhin sicherzustellen und größeren Schaden abzuwenden, stimmten die Mitglieder einstimmig dafür, dass der bisherige Vorstand seine Arbeit bis zum 29. Juni 2026 fortführt. Dies geschehe laut Verein „nicht aus Bequemlichkeit, sondern aus Verantwortung gegenüber unserem FSV“.

Dennoch gibt es auch positive Signale. Nach Vereinsangaben haben sich Personen bereit erklärt, den Neuaufbau eines Vorstandes aktiv zu unterstützen. Darauf wolle man nun aufbauen. In seiner Mitteilung richtete der Verein zudem einen deutlichen Appell an Mitglieder, Fans sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft: „Jetzt ist der Moment, zusammenzustehen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam eine Zukunft für unseren Verein zu schaffen.“