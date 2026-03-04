So schnell nicht mehr am Ball: Stürmer Lukas Ende (r.) muss erst einmal passen. – Foto: Oliver Rabuser

„Wir haben sehr viel Arbeit vor uns“, stellt der Coach klar. „Sowohl fitness-technisch als auch spielerisch.“ Das spielfreie Wochenende – das Derby in Murnau wurde auf den 22. April verlegt – kommt ihm und dem Team „sehr zugute“. Neben guten Einheiten soll auch ein Testspiel gegen den Kreisligisten ASV Habach die Mannschaft weiterbringen. Anpfiff ist morgen um 19.30 Uhr am Gröben. Definitiv ohne Lukas Ende. Für den 18-Jährigen haben sich die kommenden Partien erst einmal erledigt. Nach 22 Spielminuten humpelte der Angreifer vom Platz, im Anschluss wurde ein Mittelfußbruch bei ihm diagnostiziert. Schwinghammer hofft, dass Ende zumindest im Saisonendspurt wieder mithelfen kann.

Garmisch-Partenkirchen – Die Zuversicht beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen schwindet weiter. Eine 0:4-Abfuhr zum Auftakt in das Frühjahr war so ziemlich das Letzte, was die Fußballer gebraucht haben. Statt ein wenig Selbstvertrauen zu tanken, lagen sie nach Halbzeit eins in Hallbergmoos schon deutlich zurück. Und da auch noch die direkte Konkurrenz punktete, wird‘s allmählich zappenduster am Gröben. Stefan Schwinghammer kündigt deshalb zwei effektive Trainingswochen an. Sie dürften die letzte Gelegenheit sein, um an der Tristesse noch etwas zu ändern.

Schwinghammer blickt positiv auf die nächsten Tage

Der Ausfall ist ein weiterer Rückschlag für die Garmisch-Partenkirchner. Freilich durften die offensiven Erwartungen nicht dem Talent auferlegt werden. Doch die Alternativen sind begrenzt. Nach Endes Ausscheiden sprang Philipp Solleder als Einzelkämpfer an vorderster Front ein. „Hat er nicht schlecht gemacht“, urteilt der Coach. Doch mangelte es an Zuspielen und durchdachten Aktionen, um einen vielversprechenden Torabschluss zu produzieren. Hinzu kam, dass der 1. FC, wenn er denn mal mit Tempo auf den Hallbergmooser Abwehrblock zulief, stets die falsche Entscheidung traf. „Entweder halten wir den Ball zu lange, spielen ihn zu früh oder gleich den falschen Mann an“, resümierte Schwinghammer. Als Gründe erkannte er „mangelndes Selbstvertrauen, fehlende Spielpraxis – mehrere Faktoren“. Alles Dinge, die nur durch hinreichendes und gezieltes Training zu verbessern sind.

„Wir müssen sehr viel an uns selbst arbeiten.“ Einige Akteure, die eigentlich als Leistungsträger auserkoren sind, kämpfen mit fehlender Physis. Fraglos stehen berufliche Belange oder langfristig geplante Urlaube der Anwesenheit im Training argumentativ gegenüber. Doch förderlich für den Konkurrenzkampf ist das nicht. Sebastian Stechele etwa, der das Gros der Vorbereitung nebst Spielen mitmachte, blieb 90 Minuten auf der Bank. Die eingesetzten Kicker waren indes so massiv von der Arbeit gegen den Ball gefordert, dass die Kraft für die Wege nach vorn nicht mehr ausreichte. „Da sind dir bei der Spielidee die Hände gebunden.“

Und dennoch setzt Schwinghammer seine Hoffnungen in die kommenden zehn Tage. Eine kleine zweite Vorbereitung muss beim Tabellenvorletzten fruchten. Geht die Formkurve der Fußballer gegen den TSV Kastl nicht langsam nach oben, dann wird die Luft im Abstiegskampf der Landesliga ziemlich dünn.