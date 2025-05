Nächste Entscheidungen stehen an! Das Titelrennen in der Kreisoberliga

Im Saalekreis liegt Sportring Mücheln (52 Pkt.) klar auf Titelkurs. Bei noch neun zu vergebenen Punkten beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger vom SV Merseburg-Meuschau schon fünf Zähler. Mit entsprechender Schützenhilfe vom viertplatzierten SV Beuna könnte bereits am Wochenende alles klar sein.

Vier Partien hat der FC Eintracht Köthen noch zu absolvieren, mit vier Punkten liegt der Tabellenführer vor dem ESV Petersroda, der zudem schon eine Partie mehr bestritten hat. Sollte der Verfolger am Wochenende gegen die drittplatzierte SG Union Sandersdorf II verlieren, ist der Spitzenreiter womöglich schon durch.

In der letzten Saison der Kreisoberliga Anhalt kommt es zum Finale furioso! Am Sonnabend empfängt der zweitplatzierte SV Fortschritt Garitz (42 Pkt.) den Tabellenführer SG Empor Waldersee (44 Pkt.). Ein spannenderes Duell hätte es zum letzten Spieltag nicht geben können!

Die Stadtmeisterschaft scheint Roter Stern Sudenburg nur noch theoretisch zu nehmen - angesichts von sechs Punkten und 25 Toren Vorsprung auf Verfolger SV Arminia II bei noch zwei zu absolvierenden Partien. Mit mindestens einem Zähler wäre der Titel der Sudenburger am Sonnabend perfekt.

In der Kreisoberliga Burgenland ist die Entscheidung bereits gefallen. Der TSV Großkorbetha krönte sich mit einem Start-Ziel-Sieg zum Kreismeister.

Im Oberhaus des KFV Wittenberg kommen mit der SG Trebitz (54 Pkt.) und dem SV Hellas Oranienbaum (50 Pkt.) zwei letztjährige Landesklasse-Absteiger als Kreismeister in Frage. Vier Zähler Vorsprung sprechen aktuell deutlich zugunsten der Trebitzer. Aber: Noch sind neun Punkte zu vergeben.

Auf der Couch zum Meister! Weil Verfolger FSV Grün-Weiß Wimmelburg am Freitagabend verloren hatte, stand die Meisterschaft des TSV Kickers Gonnatal am vergangenen Wochenende noch vor dem Einsatz des Tabellenführers fest.

Seit dem vergangenen Spieltag führt kein Weg mehr an der ZLG Atzendorf/Förderstedt vorbei! Mit allerhand Spektakel krönte sich der Absteiger zum Kreismeister des Salzlandkreises.

Nach drei Jahren in der Harzoberliga könnte der SV Darlingerode-Drübeck (52 Punkte) im Sommer in die Landesklasse zurückkehren. Der SV Germania Gernrode hängt dem Spitzenreiter fünf Zähler hinterher. Noch aber haben beide Titelkontrahenten vier Aufgaben vor der Brust.

In der östlichen Altmark kündigt sich ein spannender Zweikampf bis zum Schluss an. Aktuell hat der SV Eintracht Lüderitz (54 Pkt.) knapp mit einem Punkt die Nasenspitze vorne. Allerdings hat der Möringer SV auch noch eine Partie in der Hinterhand. Womöglich fällt die Entscheidung erst zum Saisonfinale am 14. Juni.

Auch in der westlichen Altmark geht es an der Spitze noch mit viel Spannung zu - und sogar mit drei involvierten Teams. Den SV Langenapel und den MTV Beetzendorf (jeweils 51 Pkt.) trennen aktuell nur wenige Treffer in der Tordifferenz. Zwei Punkte dahinter lauert auch noch der TSV Kusey im Titelrennen. Drei Spieltage warten noch.

Der wohl spannendste aller Kreisoberliga-Titelkämpfe trägt sich in der Börde zu. Mit dem SC Germania Kroppenstedt, der SG Germania Wulferstedt und dem SV Concordia Rogätz sind drei Spieltage vor dem Schluss drei Teams gleichauf (je 53 Punkte). Das Restprogramm macht es noch packender: Alle drei Titelanwärter treffen noch aufeinander!

Als erster aller Kreisoberligisten krönte sich der TSV Brettin-Roßdorf zum Kreismeister. Nach 20 Siegen aus 20 Partien dürfte das jüngste Remis zu verkraften gewesen sein.

