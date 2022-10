Meerbusch trifft nach dem 1:1 gegen Uerdingen auf die SSVg Velbert. – Foto: Stefan Brauer

Nächste Englische Woche in der Oberliga: Knackiges Programm Spieltag Nummer zwölf in der Oberliga - und die SSVg Velbert kann am Freitag am Spitzenreiter ETB Schwarz-Weiß Essen vorbeiziehen.

In der Oberliga Niederrhein beginnt am Freitagabend die nächste Englische Woche, denn zwischen diesem Wochenende und dem Ablauf des nächsten stehen wieder drei Spieltage an. Den Anfang machen am Freitag unter anderem die SSVg Velbert und der TSV Meerbusch, am Samstag gibt es das Aufsteiger-Duell zwischen dem SV Sonsbeck und Hamborn 07 und am Sonntag gastiert Tabellenführer ETB Schwarz-Weiß Essen beim SC St. Tönis.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein >>> Hier geht es zum Spielplan der Oberliga Niederrhein ________________ Drei - zwei - fünf - das ist nicht etwa eine Aufstellung, sondern viel mehr das Schema von Spieltag Nummer zwölf. Freitag stehen drei Partien an, am Samstag folgt neben Sonsbeck gegen Hamborn das Kräftemessen zwischen Union Nettetal und dem VfB 03 Hilden, das wir live auf FuPa.tv zeigen. Der KFC Uerdingen muss im Absteiger-Duell gegen den VfB Homberg am Sonntag liefern, parallel holt der ETB Schwarz-Weiß Essen darauf, die Tabellenführung beim SC St. Tönis zu behaupten; die SSVg Velbert kann am Freitag vorlegen. Den Spieltag schließen die SpVg Schonnebeck und der FC Kray im Essener Stadtderby. Liveticker: SSVg Velbert - TSV Meerbusch (Freitag)

________________ Liveticker: SF Baumberg - TuRU Düsseldorf (Freitag) Spieltext SSVg Velbert - TSV Meerbus.

________________ Liveticker: TVD Velbert - 1. FC Kleve (Freitag) Spieltext SF Baumberg - TuRU 80

________________ Liveticker: SV Sonsbeck - Hamborn 07 (Samstag) Spieltext TVD Velbert - 1. FC Kleve

Heute, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: Union Nettetal - VfB 03 Hilden (Samstag) Spieltext SV Sonsbeck - Hamborn 07

Heute, 16:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal VfB 03 Hilden VfB Hilden 16:00 live PUSH

________________ Liveticker: KFC Uerdingen - VfB Homberg Spieltext Nettetal - VfB Hilden

________________ Liveticker: Cronenberger SC - Ratingen Spieltext KFC Uerding. - VfB Homberg

________________ Liveticker: FSV Duisburg - Monheim Spieltext Cronenberg - Rating.04/19

Spieltext FSV Duisburg - FC Monheim ________________ Liveticker: SC St. Tönis - ETB SW Essen

________________ Liveticker: SpVg Schonnebeck - FC Kray Spieltext SC St. Tönis - ETB SW Essen

Morgen, 16:30 Uhr SpVg Schonnebeck Schonnebeck FC Kray FC Kray 16:30 live PUSH