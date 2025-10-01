Nächste Englische Woche im Odenwald

Der heimstarke TSV Günterfürst empfängt Schlusslicht SG Bad König/Zell. (Archiv) Foto: Joaquim Ferreira

ODENWALDKREIS. Keine Trainingswoche ohne die Extraportion Fußball im Odenwaldkreis: Bereits am Mittwoch (19.30) treffen in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald der TSV Günterfürst und Schlusslicht SG Bad König/Zell aufeinander. Können die Kurstädter auch beim heimstarken TSV ihren Aufwärtstrend fortsetzen? Darüber hinaus rollt der Ball dreimal in der B-Liga, unter anderem muss der SV Lützel-Wiebelsbach II gegen die Spvgg. Kinzigtal gewinnen, um auf Platz vier vorzurücken.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. In Günterfürst kann derweil ein Fortschritt ausgemacht werden. Der 5:2-Erfolg gegen die SG Rimhorn/Neustadt war enorm wichtig für die Erbacher, beim jüngsten 1:5 gegen Spitzenreiter TSV Höchst war auch eine gehörige Portion Pech im Spiel. Jetzt gilt es aber, sich auf die Aufgabe gegen den Tabellenletzten zu konzentrieren. Der schnupperte nach einer engagierten Vorstellung gegen den Höchster Rivalen TSG Steinbach nämlich bereits am Wochenende an einem Punktgewinn. Erst in der Nachspielzeit machte Steinbach das alles entscheidende Tor zum 2:3.

Heute, 19:30 Uhr TSV Günterfürst Günterfürst SG Bad König/Zell SG Bad König/Zell 19:30 live PUSH SG-Trainer Sven Koch hatte seine Schützlinge gut auf die Geschwindigkeitsfußballer aus dem Michelstädter Stadtteil eingestellt. Gleich zweimal egalisierte Bad König einen Rückstand, präsentierte sich selbstbewusst und diszipliniert gegen den haushohen Favoriten. Tugenden, die auch in Günterfürst vonnöten sein werden.

Dort dürfte es nicht einfach werden, hinter die Kette zu kommen und die notwendigen Chancen herauszuspielen. Doch auch die favorisierte Mannschaft von TSV-Coach Tobias Hastert wird alles investieren müssen, um die Gäste in Schach zu halten.