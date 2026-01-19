Nächste Eckpfeiler: Christopher Newe verlängert beim VfR Neumünster

Christopher Newe steht ein weiteres Jahr beim Fußball-Oberligisten VfR Neumünster zwischen den Pfosten und bleibt dem Verein damit bis Sommer 2027 erhalten.

Newe ist seit dem 1. Juli 2016 ununterbrochen für die Rasensportler aktiv und gehört zu den dienstältesten und prägenden Spielern im Kader des VfR. Zuvor spielte der 2,01 Meter große Keeper für den TuS Hartenholm, den SV Schackendorf, Kilia Kiel und den TSV Schilksee. Mit seiner langjährigen Erfahrung zählt der 33-Jährige zu den absoluten Eckpfeilern der Mannschaft.

Ruhepol im Rasensport-Tor

Seit seinem Wechsel zum VfR Neumünster hat der gebürtige Kieler mit konstant starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. In der laufenden Saison hütete Newe 14-mal das Gehäuse der Veilchen. Mit seiner langen Amtszeit und der Vertragsverlängerung beweist Newe seine Loyalität und Identifikation mit dem VfR Neumünster.