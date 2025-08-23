Nächste Chance in Meppen

Nach vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen in der Regionalliga Nord steht die FSV Schöningen vor einem richtungsweisenden Auswärtsspiel. Am Sonntag (14:00 Uhr) gastiert der Aufsteiger beim SV Meppen II – ein Gegner mit Regionalliga-Erfahrung, breiter Fanbasis und dem klaren Anspruch, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren.

Dabei reisen die Schöninger mit dem Rückenwind einer couragierten Leistung gegen Werders U23 ins Emsland. Zwar endete das Spiel am Mittwochabend erneut mit einer 0:2-Niederlage, doch das Ergebnis täuschte über den Spielverlauf hinweg. Die FSV dominierte über weite Strecken das Geschehen, erspielte sich klare Chancen und traf gleich zweimal Aluminium. Der erste Saisontreffer liegt in der Luft – nun soll er in Meppen endlich fallen.

Die Gastgeber haben nach einem furiosen Saisonstart mit zwei Siegen und einem 4:4 in Altona zuletzt eine 0:1-Niederlage gegen den VfB Oldenburg hinnehmen müssen. Trotz dieser kleinen Delle bleibt die zweite Mannschaft des SV Meppen brandgefährlich – insbesondere im Umschaltspiel. Für Schöningen gilt es, die Balance zwischen mutigem Offensivdrang und defensiver Stabilität zu wahren.

Mit dem Heimrechttausch ist der Spielort nun die Hänsch-Arena, was für die FSV eine besondere Herausforderung bedeutet – zugleich aber auch eine Bühne, auf der ein Ausrufezeichen gesetzt werden kann. Die Marschroute bleibt unverändert: Einsatz, Wille und Konsequenz sollen endlich mit Punkten belohnt werden.