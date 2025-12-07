Nächste bittere Pleite für Beeck

In der Stimme von Albert Deuker hörte man eine Menge Enttäuschung heraus: „Wir sind sehr betrübt. Ich bin stolz auf die Leistung meiner Mannschaft, deshalb ist es umso bitterer“, sagte der Trainer des FC Wegberg-Beeck. Sein Team musste sich dem noch unbesiegten Tabellenführer der Fußball-Mittelrheinliga SV Bergisch Gladbach mit 1:2 (1:1) geschlagen geben.

Dabei ging es gut los für die Beecker: Ihr Toptorjäger Marc Kleefisch hatte per Foulelfmeter die Führung für die Gäste erzielt (15.). Nach einem Einwurf sorgte Sami Akremi aus dem Gewühl heraus für den Ausgleichstreffer (35.). „Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen“, fand Deuker.

Anders lautete das Urteil des Beecker Trainers über den zweiten Durchgang: „Es war ein Spiel auf ein Tor.“ Doch die Gäste nutzten ihre Möglichkeiten nicht, kassierten stattdessen noch einen zweiten Gegentreffer: Tristan Arndt verwandelte einen Elfmeter zum 2:1-Endstand (64.). „Wir haben sehr gut gespielt“, bilanzierte Deuker trotz der Niederlage.