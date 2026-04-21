Nächste Bewährungsprobe im Abstiegskampf

Der Spielplan meint es derzeit intensiv mit dem TSV Wetschen. Im Nachholspiel des 16. Spieltags empfängt der Aufsteiger am 22. April den 1. FC Germania Egestorf-Langreder und steht damit erneut vor einer Herausforderung gegen ein Team aus der Spitzengruppe der Oberliga Niedersachsen. Nach der 1:4-Niederlage gegen Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst richtet sich der Fokus unmittelbar auf die nächste Aufgabe. Wetschen hatte gegen den Ligaprimus phasenweise gut dagegengehalten, musste sich letztlich jedoch der individuellen Qualität und Effizienz des Gegners geschlagen geben.

Unterschiedliche Zielsetzungen Die tabellarische Situation ist klar: Während Wetschen als Tabellen-14. jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigt, zählt Egestorf-Langreder mit 47 Punkten zu den Topteams der Liga und verfolgt weiterhin ambitionierte Ziele im oberen Tabellenbereich. Auch die jüngsten Ergebnisse unterstreichen die Rollenverteilung. Egestorf setzte sich zuletzt mit 1:0 gegen den SC Spelle-Venhaus durch und bestätigte damit seine stabile Form. Wetschen hingegen musste gegen Delmenhorst eine Niederlage hinnehmen, zeigte dabei jedoch phasenweise eine konkurrenzfähige Leistung.