Nächste Bewährungsprobe: Havelse reist nach Duisburg

Nach dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04 wartet auf den TSV Havelse direkt die nächste anspruchsvolle Herausforderung. Am Sonntag, 1. März 2026, gastiert das Team um 16:30 Uhr beim MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena.
Der MSV zählt zu den positiven Überraschungen der Saison. Mit sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen legten die Zebras einen Traumstart hin – ehe ausgerechnet gegen Havelse die erste Punkteteilung folgte. Nach 25 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch mit 46 Punkten und 46:32 Toren auf einem direkten Aufstiegsplatz.
Auch der Rückrundenstart unterstreicht die Ambitionen: Vier Siege bei zwei Niederlagen sprechen für sich. Am vergangenen Wochenende gewann Duisburg mit 3:1 gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Besonders im eigenen Stadion präsentiert sich der MSV dominant: 30 Punkte aus zwölf Heimspielen sind Ligabestwert. Neun Siege und drei Unentschieden bei keiner Niederlage verdeutlichen die außergewöhnliche Heimstärke.
Bester Torschütze ist derzeit Patrick Sussek mit sieben Treffern und ebenso vielen Vorlagen. Seit der Winterpause sorgt zudem Lex-Tyger Lobinger, der von Viktoria Köln kam, mit bereits vier Toren für zusätzliche Durchschlagskraft.
Für TSV-Offensivspieler Robin Müller ist die Partie eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Er betont, dass Spiele in Duisburg aufgrund der Atmosphäre und der Heimstärke besonders anspruchsvoll seien. Gleichzeitig liegt der Fokus klar darauf, wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu sammeln.
Am Sonntag kommt es zum achten Duell beider Vereine – mit klarer Tendenz zugunsten des MSV. Aus sieben Begegnungen holte Havelse drei Unentschieden, viermal gewann Duisburg. Im Hinspiel im Eilenriedestadion sicherte John Posselt dem TSV in der Nachspielzeit ein 1:1 und nahm den Zebras damit als erstes Team der Saison Punkte ab.
Das bislang letzte Gastspiel in Duisburg datiert aus der Drittliga-Saison 2021/2022: Damals unterlag Havelse mit 0:3. In allen drei bisherigen Auswärtsspielen an der Wedau kassierte der TSV jeweils drei Gegentore – insgesamt spricht die Torbilanz von 12:3 deutlich für Duisburg.
Auf das Auswärtsspiel folgt eine intensive englische Woche: Am Mittwoch, 4. März 2026, empfängt Havelse den F.C. Hansa Rostock in der Heinz-von-Heiden-Arena. Nur wenige Tage später, am Sonntag, 8. März 2026, gastiert der TSV beim SV Waldhof Mannheim im Carl-Benz-Stadion.