Nächste Bewährungsprobe: Havelse reist nach Duisburg Zebras mit beeindruckender Heimbilanz – TSV vor schwerer Aufgabe

– Foto: Imago Images

Nach dem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt 04 wartet auf den TSV Havelse direkt die nächste anspruchsvolle Herausforderung. Am Sonntag, 1. März 2026, gastiert das Team um 16:30 Uhr beim MSV Duisburg in der Schauinsland-Reisen-Arena.

Duisburg auf Aufstiegskurs Der MSV zählt zu den positiven Überraschungen der Saison. Mit sechs Siegen aus den ersten sechs Spielen legten die Zebras einen Traumstart hin – ehe ausgerechnet gegen Havelse die erste Punkteteilung folgte. Nach 25 Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch mit 46 Punkten und 46:32 Toren auf einem direkten Aufstiegsplatz. Auch der Rückrundenstart unterstreicht die Ambitionen: Vier Siege bei zwei Niederlagen sprechen für sich. Am vergangenen Wochenende gewann Duisburg mit 3:1 gegen den 1. FC Schweinfurt 05. Besonders im eigenen Stadion präsentiert sich der MSV dominant: 30 Punkte aus zwölf Heimspielen sind Ligabestwert. Neun Siege und drei Unentschieden bei keiner Niederlage verdeutlichen die außergewöhnliche Heimstärke.

Bester Torschütze ist derzeit Patrick Sussek mit sieben Treffern und ebenso vielen Vorlagen. Seit der Winterpause sorgt zudem Lex-Tyger Lobinger, der von Viktoria Köln kam, mit bereits vier Toren für zusätzliche Durchschlagskraft. Rückkehr mit besonderen Emotionen Für TSV-Offensivspieler Robin Müller ist die Partie eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Er betont, dass Spiele in Duisburg aufgrund der Atmosphäre und der Heimstärke besonders anspruchsvoll seien. Gleichzeitig liegt der Fokus klar darauf, wichtige Punkte im Aufstiegsrennen zu sammeln.